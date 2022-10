Οικονομία

Ιταλία: Αυξήσεις ρεκόρ σε τρόφιμα και ενέργεια

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Τεράστιες οι ανατιμήσεις σε βασικά προϊόντα. Ποιο ποσοστό ξεπέρασαν.

Μετά την παρουσίαση των στοιχείων που αφορούν τον πληθωρισμό του Οκτωβρίου(συν 11,9% σε ετήσια βάση) από μέρους του Ιταλικού Ινστιτούτου Στατιστικής Istat, σήμερα η Ιταλική Ένωση Καταναλωτών Unc αναφέρεται στις ανατιμήσεις βασικών προϊόντων του τομέα των τροφίμων.

Πιο αναλυτικά, το σπορέλαιο, μέσα σε ένα χρόνο, στην Ιταλία αυξήθηκε κατά 56%, το βούτυρο κατά 42,9%, η ζάχαρη κατά 35,9% και το ρύζι κατά 30,6%.

Παράλληλα, η τιμή του γάλακτος μακράς διαρκείας σημείωσε αύξηση του 29,4%, των λαχανικών του 25,1% ενώ το αλεύρι, τους τελευταίους δώδεκα μήνες ακρίβυνε κατά 23,7%.

Οι ανατιμήσεις στα μακαρόνια έφτασαν το 22,5%, στα αυγά το 18,7% ενώ η τιμή του κοτόπουλου αυξήθηκε κατά 18% σε σχέση με τον Οκτώβριο του 2021.

Σύμφωνα με την Ιταλική Ένωση Καταναλωτών, μέσα σε δώδεκα μήνες το κόστος της ενέργειας στην ελεύθερη αγορά υπερτριπλασιάστηκε, με αύξηση του 329%.

Ο πρόεδρος της Unc, Mασιμιλάνο Ντόνα, τέλος, προέβλεψε ότι βάσει της τελευταίας αύξησης του πληθωρισμού, φέτος τα ιταλικά νοικοκυριά θα κληθούν, κατά μέσο όρο, να ξοδέψουν 3.324 ευρώ περισσότερα απ΄ότι την περσινή χρονιά.

Ειδήσεις σήμερα:

Ιεράπετρα: Βράχος καταπλάκωσε ξενοχοδείο - Μία νεκρή και ένα παιδί τραυματισμένο

Νάνσι Πελόζι: Το μήνυμα της μετά την επίθεση σε βάρος του συζύγου της

Σεισμός στην Κεφαλονιά