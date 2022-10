Κοινωνία

Χαλάνδρι: Ριφιφί σε κατάστημα ηλεκτρονικών ειδών (εικόνες)

Τι βρέθηκε στην κατοχή των δραστών κατά την έρευνα των αστυνομικών.



Συνελήφθη στο πλαίσιο της αυτόφωρης διαδικασίας, πρώτες πρωινές ώρες της 29-10-2022 στο Χαλάνδρι, από αστυνομικούς της Άμεσης Δράσης, 48χρονος αλλοδαπός για διακεκριμένη περίπτωση κλοπής κατά συναυτουργία.

Ειδικότερα, πρώτες πρωινές ώρες της 29-10-2022 στο Χαλάνδρι, ο 48χρονος από κοινού με δύο δράστες οι οποίοι αναζητούνται, παραβίασαν με τη μέθοδο διάτρησης τοίχου (ριφιφί) κατάστημα ηλεκτρονικών ειδών και αφαίρεσαν πλήθος κινητών τηλεφώνων.

Ανωτέρω αστυνομικοί που έσπευσαν άμεσα στο σημείο, εντόπισαν τον 48χρονο σε ακάλυπτο χώρο και αφού τον ακινητοποίησαν τον οδήγησαν στο Τ.Α. Χαλανδρίου όπου και τον συνέλαβαν.

Βρέθηκαν και κατασχέθηκαν στο σημείο τα κλοπιμαία και διαρρηκτικά εργαλεία (σκεπάρνι, κατσαβίδι, ηλεκτρικός τροχός με δισκάκια).

Ο κατηγορούμενος έχει συλληφθεί στο παρελθόν για ληστεία, παράβαση της νομοθεσίας περί όπλων, φωτοβολίδων και ναρκωτικών.

Ο συλληφθείς οδηγήθηκε στον κ. Εισαγγελέα Πλημμελειοδικών Αθηνών, ενώ η έρευνα για τον εντοπισμό των συνεργών συνεχίζεται.

