Κοινωνία

Επιστροφή εκδρομέων: Ατελείωτη ουρά στην Εθνική Οδό (βίντεο)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Ουρές χιλιομέτρων έχουν δημιουργηθεί στις δύο εισόδους της Αττικής, με τους οδηγούς να συνωστίζονται τόσο στην Αθηνών – Λαμίας, όσο και στην Αθηνών – Κορίνθου.

Ουρές χιλιομέτρων σχηματίσθηκαν στην εθνική οδό Αθηνών - Λαμίας, κατά την επιστροφή των εκδρομέων από το τριήμερο της 28ης Οκτωβρίου.

Κάτι ανάλογο είχαμε να δούμε προ της πανδημίας το 2019 όταν η εθνική μας εορτή έπεφτε Δευτέρα και είχαμε και πάλι τριήμερο (26 με 28/10).

Έτσι, μετά τα πρώτα προβλήματα που εντοπίστηκαν έξω από τη Λαμία, νωρίς το βράδυ άρχισαν οι μεγάλες καθυστερήσεις στο κομμάτι από τα διόδια της Τραγάνας και κάτω.

Σύμφωνα με τις εκτιμήσεις οδηγών που ανεβαίνουν Λαμία, η ουρά ξεπερνά τα 35 χιλιόμετρα στα διόδια της Θήβας!

Το LamiarReport είχε καταγράψει ανάλογα προβλήματα κατά την επιστροφή των εκδρομέων το 2019, στο ίδιο ακριβώς κομμάτι, δημοσιεύοντας και το παρακάτω εντυπωσιακό βίντεο από το drone του Γιώργου Καβάλλα.

Μεγάλες ουρές παρατηρούνται και στην Εθνική Οδό Αθηνών – Κορίνθου, όπως κατέγραψε η κάμερα του ΑΝΤ1.

Πηγή: lamiareport.gr

Ειδήσεις σήμερα:

Γιάννης Μάρκου - Μαρακάκης: σε 10 δευτερόλεπτα του κατάφερε πάνω από 15 μαχαιριές (βίντεο)

Φθηνή στέγη για νέους: Πότε ξεκινά το πρόγραμμα

Γαλλία: Μητέρα συνελήφθη για τη δολοφονία του 12χρονου αυτιστικού της γιου (βίντεο)