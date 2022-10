Υγεία - Περιβάλλον

Κεφαλονιά: αερογέφυρα ζωής για παιδί 2,5 χρόνων (εικόνες)

Το παιδάκι, μεταφέρθηκε με σοβαρό αναπνευστικό πρόβλημα και πολύ υψηλό πυρετό.

"Γέφυρα ζωής" πραγματοποιήθηκε για ένα παιδάκι, που διακομίσθηκε με αεροσκάφος, από την Κεφαλονιά στο Νοσοκομείο του Ριου, καθώς η ζωή του κινδύνευε.

Πιο συγκεκριμένα, λίγο μετά τις 1:00 τα ξημερώματα της Κυριακής το αεροσκάφος φύλακας Άγγελος του ΕΚΑΒ Beechcraft King Air 350, απογειώθηκε από το αεροδρόμιο της Κεφαλονιάς σε μια αερογέφυρα ζωής και ελπίδας για 2.5 χρόνων παιδάκι με σοβαρό αναπνευστικό πρόβλημα.

Ο μικρός ασθενής θα διακομισθεί διασωληνωμένος ,στο αεροδρόμιο του Αράξου και από εκεί με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείου του Ρίου.

Σύμφωνα με πληροφορίες το παιδάκι που είναι γερμανικής καταγωγής και βρισκόταν στο νησί με τους γονείς του για διακοπές, παρουσίασε υψηλό πυρετό τις τελευταίες δυο ημέρες και εισήχθη στο Γ. Νοσοκομείο Αργοστολίου το βράδυ του Σαββάτου.

Η κατάστασή του επιδεινώθηκε και παρά την μάχη των γιατρών, ήταν επιτακτική ανάγκη η μεταφορά του σε εξειδικευμένο Νοσοκομείο.

