Life

Η Μπέλα Χαντίντ χορεύει συρτάκι και διασκεδάζει… ελληνικά (βίντεο)

Το διάσημο μοντέλο Μπέλα Χαντίντ, διασκεδάζει στο Κατάρ, χορεύοντας, μεταξύ άλλων, τον “Ζορμπά”

Η Μπέλα Χαντίντ βρίσκεται στο Κατάρ και απολαμβάνει μοναδικές στιγμές.

Το μοντέλο ήταν καλεσμένο και σε πάρτι με ελληνικό χρώμα και ήχο, δίνοντας «ρέστα», καθώς χόρεψε με την ψυχή της συρτάκι και όχι μόνο.

Η Μπέλα Χαντίντ βρίσκεται στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα με αφορμή μία επίδειξη μόδας που οργάνωσε η Ναόμι Κάμπελ.

Η 26χρονη καλλονή βρήκε την ευκαιρία να συνδυάσει τα επαγγελματικά της με την καλοπέραση αλά ελληνικά.

Σε βίντεο στο Tik Tok φαίνεται το μοντέλο να χορεύει τον «Ζορμπά» και το «Εφτά τραγούδια θα σου πω».