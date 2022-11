Κοινωνία

Στα χέρια της ΕΛΑΣ ο “Δράκος” του Παλαιού Φαλήρου

Ο φερόμενος δράστης θα οδηγηθεί στην ελληνική δικαιοσύνη. Που τον εντόπισαν οι αρχές. Τι ανέφερε ο Τάκης Θεοδωρικάκος για τη σύλληψη.



Στα χέρια της ΕΛΑΣ είναι από το πρωί ο βιαστής του Παλαιού Φαλήρου.

Ύστερα από μεθοδική έρευνα και την ταυτοποίηση του δράστη και με άριστη συνεργασία με τις αλβανικές αρχές ασφαλείας,καθως και μετά από 3 τηλεφωνικες επικοινωνίες του Τάκη Θεοδωρικάκου με τον Αλβανό ομόλογο του, ο φερόμενος ως δράστης του βιασμού της γυναίκας στο Παλαιο Φάληρο βρίσκεται στα χέρια της ελληνικής αστυνομίας.

"Καλό μήνα. Ύστερα από μεθοδική έρευνα και την ταυτοποίηση του δράστη και με άριστη συνεργασία με τις αλβανικές αρχές ασφαλείας, βρίσκεται στα χέρια της Ελληνικής Αστυνομίας ο φερόμενος ως δράστης του βιασμού της γυναίκας στο Παλαιό Φάληρο" 'έγραψε ο κ. Θεοδωρικάκος σε ανάρτησή του.

Θα οδηγηθεί στην ελληνική δικαιοσύνη για την άνανδρη, απάνθρωπη και εγκληματική συμπεριφορά του.

