Κορονοϊός: O “χάρτης” με τα κρούσματα της εβδομάδας

Οι νέες μολύνσεις της περασμένης εβδομάδας, ανά περιφερειακή ενότητα. Αναλυτικά στοιχεία από τον ΕΟΔΥ.

Αυξήθηκε σημαντικά την προηγούμενη εβδομάδα η μαύρη λίστα με τους θανάτους ασθενών από επιπλοκές του κορονοϊού στην Ελλάδα, όπως ανακοίνωσε ο ΕΟΔΥ.

Αυξομειώσεις καταγράφονται στον αριθμό των ασθενών που νοσηλεύονται διασωληνωμένοι στις ΜΕΘ της επικράτειας, όπως και στις νέες εισαγωγές ασθενών στα νοσοκομεία όλης της χώρας.

Την εβδομάδα αναφοράς καταγράφηκαν 53.436 κρούσματα COVID-19 (5.122 ανά εκατoμμύριο πληθυσμού: 1% εβδομαδιαία μεταβολή) εκ των οποίων οι επαναλοιμώξεις αφορούν το 23% των λοιμώξεων.

Η γεωγραφική κατανομή των νέων κρουσμάτων ανά περιφερειακή ενότητα:

Η εβδομαδιαία επιδημιολογική έκθεση του ΕΟΔΥ:





