Ελληνοτουρκικά - Ερντογάν σε Σολτς: Η Γερμανία να γίνει πάλι ουδέτερη

Επικοινωνία με τον Γερμανό καγκελάριο είχε ο Πρόεδρος της Τουρκίας. Τα θέματα που συζήτησαν.

Σύμφωνα με ανακοίνωση της τουρκικής προεδρίας, σε τηλεφωνική επικοινωνία, ο Τούρκος Πρόεδρος Ταγίπ Ερντογάν είπε στον Γερμανό Καγκελάριο Σολτς ότι «η Άγκυρα αναμένει από τη Γερμανία να επιστρέψει στην ουδέτερη στάση της όσον αφορά τις σχέσεις Τουρκίας-Ελλάδας».

Όπως μεταδίδει η ανταποκρίτρια του ΑΝΤ1 στην Τουρκία, ο Τούρκος Πρόεδρος είπε ακόμη στον Σολτς ότι πρέπει να αναζωογονηθούν οι διαπραγματεύσεις για επικαιροποίηση της Τελωνειακής Ένωσης καθώς και οι ενταξιακές διαπραγματεύσεις. Αξιολόγησαν και τον πόλεμο Ρωσίας-Ουκρανίας.

Λίγο νωρίτερα, ένα νέο επεισόδιο να σημειώθηκε στα ανοιχτά της Σάμου, όταν η τουρκική ακτοφυλακή παρενόχλησε σκάφος του Λιμενικού, κατά την επιχείρηση έρευνας και διάσωσης μεταναστών.

Την ίδια ώρα, ο κυβερνητικός εταίρος του Ερντογάν δήλωνε από το βήμα της κοινοβουλευτικής του ομάδα ότι, «η Τουρκία δεν αστειεύεται»προφανώς απευθυνόμενος στην Ελλάδα. Ο Ντεβλέτ Μπαχτσελί είπε ξεκάθαρα ότι ο πύραυλος Ταϊφούν δίνει το κατάλληλο μήνυμα στους εχθρούς της Τουρκίας.

Αλλά και ο εκπρόσωπος του κυβερνώντος κόμματος Ομέρ Τσελίκ τα έβαλε για άλλη μια φορά με την Ελλάδα κατηγορώντας την και πάλι για πνιγμούς μεταναστών στο Αιγαίο. «Τα εγκλήματα της Ελλάδας κατά της ανθρωπότητας στο Αιγαίο είναι ατέλειωτα», ισχυρίστηκε ο Ομέρ Τσελίκ. Υποστήριξε ότι τα εγκλήματα διαπράχθηκαν από κοινού με τη FRONTEX.





