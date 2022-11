Κοινωνία

Παλαιό Φάληρο: Σεξουαλική επίθεση σε 16χρονη μέσα στο τραμ

Ανατριχιαστικές είναι οι περιγραφές του θύματος. Τι καταγγέλλει για τον νεαρό. Τι λέει για τον οδηγό και τους άλλους επιβάτες, καθώς και την απάντηση απο μια συνεπιβάτιδα.

Νέο περιστατικό σεξουαλικής επίθεσης, αυτήν την φορά σε βάρος μιας 16χρονης σημειώθηκε μέρα-μεσημέρι, μέσα στο Τραμ. Μάλιστα, ο δράστης αποφάσισε να «χτυπήσει» στο ίδιο σημείο, όπου ο 45χρονος «δράκος με το τατουάζ» παρέσυρε το θύμα του, στην Αγία Σκέπη του Παλαιού Φαλήρου.

Ο νεαρός άνδρας, όπως ανέφερε η μητέρα της ανήλικης στο Mega, παρενόχλησε και να επιχείρησε να ασελγήσει σto 16χρονο κορίτσι, μέσα στο βαγόνι, με την γυναίκα να περιγράφει πως «άρχισε να τρίβεται πάνω της, την ώρα που πάει να σηκωθεί λοιπόν την κατεβάζει κάτω αυτός και τις έπιασε τα οπίσθια» και αυτό μάλιστα μπροστά στα μάτια δεκάδων επιβατών που είχαν μείνει άναυδοι, αλλά κανένας δεν αντέδρασε! Αυτός θα μπορούσε να την έχει τραβήξει, να την έχει χτυπήσει και οι άλλοι απλά θα ήταν θεατές» συμπλήρωσε η μητέρα του θύματος.

Το 16χρονο κορίτσι γυρνούσε το μεσημέρι από το σχολείο της στην Καλλιθέα και κατευθυνόταν προς το σπίτι. Απέναντι της κάθισε αυτός ο νεαρός, ο οποίος άρχισε να χαϊδεύει τα γεννητικά του όργανα. Από ένστικτο τον κατέγραψε με το κινητό της. Μετά από λίγο, ο νεαρός κάθισε δίπλα της, τότε ήταν που ξεκίνησε ο εφιάλτης.

«Με άγγιξε στα οπίσθια και κατεύθυνε μετά τα χέρια του στο δικό μου σώμα με ανώμαλο τρόπο. Την ώρα που τραβάω το χέρι και πάω να φύγω αρχίζει να με χουφτώνει και αρχίζω να φωνάζω» περιέγραψε η 16χρονη, όμως κανένας συνεπιβάτης δεν την βοήθησε. Σε αυτό το σημείο βρήκε το κουράγιο μόνη της να καλέσει την Αστυνομία.

«Άρχισε στρίγγλιζε το παιδί να βοηθήσει κάποιος μέσα από το Τραμ, ένας άνθρωπος δεν βρέθηκε, μου έκανε τρομερή εντύπωση, πετάχτηκε μία κυρία κάποια στιγμή "τι να κάνουμε να μας μαχαιρώσει αυτός"» σχολίασε η μητέρα της μαθήτριας. Εάν η 16χρονη Ε. δεν έβρισκε το κουράγιο να αντισταθεί και να ειδοποιήσει την Αστυνομία κανείς δεν ξέρει τι θα είχε συμβεί.

«Κατευθύνθηκα προς τον οδηγό να του πω τι συνέβη και αυτός μου είπε "δεν μπορώ να κάνω τίποτα" για αυτό πήρα το θάρρος και κάλεσα μόνη μου την αστυνομία» ανέφερε το 16χρονο κορίτσι.

Τελικά, η Αστυνομία βρήκε και συνέλαβε τον φερόμενο δράστη και η υπόθεση θα οδηγηθεί στη δικαιοσύνη. Το 16χρονο κορίτσι μετά από αυτήν την οδυνηρή εμπειρία έχει υποστεί σοκ και πιθανόν να χρειαστεί να επισκεφτεί παιδοψυχολόγο.

