“Δράκος” Παλαιού Φαλήρου: Στον Ανακριτή υπό δρακόντεια μέτρα ασφαλείας (εικόνες)

Πήρε προθεσμία ο "βιαστής του Παλαιού Φαλήρου" που συνελήφθη στην Αλβανία και παραδόθηκε στις ελληνικές Αρχές. Πότε απολογείται.

Την Πέμπτη θα οδηγηθεί ενώπιον του Ανακριτή για την απολογία του, ο κατηγορούμενος για σεξουαλική βία και επιθέσεις σε βάρος γυναικών στην περιοχή του Παλαιού Φαλήρου.

Ο αποκαλούμενος ως "βιαστής του Φαλήρου", που συνελήφθη στην Αλβανία και παραδόθηκε στις ελληνικές Αρχές σήμερα το πρωί, μεταφέρθηκε το απόγευμα στα δικαστήρια της Ευελπίδων. Με ισχυρή αστυνομική δύναμη ο κατηγορούμενος οδηγήθηκε κατευθείαν ενώπιον του Ανακριτή από τον οποίο ζήτησε και έλαβε προθεσμία για την απολογία του.

Σε βάρος του έχει εκδοθεί ένταλμα σύλληψης για τις κατηγορίες του βιασμού, της απόπειρας βιασμού και της αρπαγής.

Υπενθυμίζεται ότι τον φερόμενο ως βιαστή με το τατουάζ συνέλαβαν οι αλβανικές Αρχές και τον παρέδωσαν στην Ελληνική Αστυνομία, στις 02:30 τα ξημερώματα, στην Κακαβιά. Σημειώνεται, ότι οι ελληνικές Αρχές είχαν ενημερώσει ότι βρίσκεται στην Αλβανία και είχαν ζητήσει τη συνεργασία της γειτονικής χώρας.

Ο 45χρονος κρυβόταν σε διαμέρισμα στον Αυλώνα, ενώ στα αλβανικά Μέσα κυκλοφορεί το βίντεο με την παράδοσή του στις Ελληνικές Αρχές, στην Κακαβιά.

Δείτε τη στιγμή που παραδίδεται στις ελληνικές Αρχές

