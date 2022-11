Οικονομία

Τετράωρη στάση εργασίας για τους εργαζόμενους στον Τύπο κήρυξε η ΕΣΗΕΑ.

Τετράωρη στάση εργασίας (11:00-15:00) για σήμερα, Τετάρτη 2/11/2022, για τη συμμετοχή στην Τακτική Γενική Συνέλευση του ΕΔΟΕΑΠ, κήρυξαν η ΕΣΗΕΑ και άλλες ενώσεις εργαζόμενων σε μέσα μαζικής ενημέρωσης. Η ανακοίνωση της ΕΣΗΕΑ "Τα Διοικητικά Συμβούλια των Ομοσπονδιών και των Συνεργαζομένων Ενώσεων στο χώρο του Τύπου και των ΜΜΕ, μετά την κήρυξη τετράωρης στάσης εργασίας από τα σωματεία, καλούν όλους τους συναδέλφους-ασφαλισμένους στον ΕΔΟΕΑΠ σε στάση εργασίας από τις 11:00 έως τις 15:00 της Τετάρτης 2 Nοεμβρίου 2022, ημέρα πραγματοποίησης της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης του ΕΔΟΕΑΠ, προκειμένου να μπορούν να συμμετάσχουν όλοι στην κρίσιμη και σημαντική Συνέλευση του Ταμείου μας. Τα Δ.Σ. των Ομοσπονδιών και των Συνεργαζομένων Ενώσεων υπογραμμίζουν εν μέσω των συνθηκών που έχει διαμορφώσει η υγειονομική αλλά και η ενεργειακή κρίση, με την επιδείνωση των καθημερινών προβλημάτων και της αβεβαιότητας για κάθε εργαζόμενο, τη σημασία της συλλογικής δύναμης και της μαζικής, δυναμικής συμμετοχής στη Συνέλευση του ΕΔΟΕΑΠ, για την υπεράσπιση των ασφαλιστικών μας δικαιωμάτων. Συνεχίζουμε και Αγωνιζόμαστε με όλες μας τις δυνάμεις για τα εργασιακά και ασφαλιστικά μας δικαιώματα, στηρίζοντας την αυτονομία του ΕΔΟΕΑΠ. Στη στάση εργασίας συμμετέχουν όλοι οι συντάκτες, οι διοικητικοί υπάλληλοι και οι τεχνικοί που εργάζονται σε όλα τα ιδιωτικά, δημόσια και δημοτικά ΜΜΕ (έντυπα, ραδιοτηλεοπτικά και διαδικτυακά), στην ΕΡΤ, στο ΑΠΕ-ΜΠΕ, στη Γενική Γραμματεία Ενημέρωσης και Επικοινωνίας και στα Γραφεία Τύπου, προκειμένου να ασκήσουν το συνδικαλιστικό τους δικαίωμα". TA Δ.Σ ΤΩΝ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΕΝΩΣΕΩΝ: ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΝΩΣΕΩΝ ΣΥΝΤΑΚΤΩΝ (Π.Ο.Ε.Σ.Υ)

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΣΥΛΛΟΓΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΡΑΔΙΟΦΩΝΙΑΣ – ΤΗΛΕΟΡΑΣΗΣ (Π.Ο.Σ.Π.Ε.Ρ.Τ.)

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΝΩΣΕΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΤΥΠΟΥ ΚΑΙ ΜΜΕ (Π.Ο.Ε.Π.ΤΥ.Μ.)

ΕΝΩΣΙΣ ΣΥΝΤΑΚΤΩΝ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ ΕΦΗΜΕΡΙΔΩΝ ΑΘΗΝΩΝ

ΕΝΩΣΗ ΣΥΝΤΑΚΤΩΝ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΘΡΑΚΗΣ

ΕΝΩΣΗ ΣΥΝΤΑΚΤΩΝ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΤΥΠΟΥ

ΕΝΩΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ ΕΦΗΜΕΡΙΔΩΝ ΑΘΗΝΩΝ

ΕΝΩΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ ΕΦΗΜΕΡΙΔΩΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

ΕΝΩΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟΥ ΤΥΠΟΥ ΑΘΗΝΩΝ

ENΩΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΡΑΔΙΟΦΩΝΙΑΣ

ΕΝΩΣΗ ΦΩΤΟΡΕΠΟΡΤΕΡ ΕΛΛΑΔΟΣ

EΝΩΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΡΑΔΙΟΦΩΝΙΑΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ-ΘΡΑΚΗΣ (ΕΤΕΡΜ-Θ)

EΝΩΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΙΔΙΩΤΙΚΗΣ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗΣ ΒΟΡΕΙΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ (ΕΤΙΤΒΕ)

EΝΩΣΗ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΕΡΤ ΑΕ ( Ε.Ε.ΕΡΤ )

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ & ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΤ ΑΕ ( ΠΑ.ΣΥ.ΜΗ.ΤΕ. )

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΕΡΤ ΑΕ ( Π.ΣΥ.Π.ΕΡΤ )

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΤΕΧΝΙΚΟΥ & ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΕΡΤ ΑΕ ( ΠΑ.ΣΥ.ΠΑ.ΤΕ.ΚΑΛ.)

