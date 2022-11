Αθλητικά

Μανουέλ Νόιερ: η αποκάλυψη για τον καρκίνο

Ο ποδοσφαιριστής έκανε την αποκάλυψη με ανάρτησή του στο intstagram.

Ο Μανουέλ Νόιερ, με ανάρτησή του στο Instagram, αποκάλυψε ότι είχε καρκίνο του δέρματος και αναγκάστηκε να χειρουργηθεί τρεις φορές.

Τα γερμανικά ΜΜΕ δεν δίνουν λεπτομέρειες για την ημερομηνία της περιπέτειάς του Γερμανού διεθνή τερματοφύλακα της Μπάγερν, αν και εξηγούν ότι οι πρώτες φήμες υπήρχαν ήδη όταν εθεάθη με γύψο στο πρόσωπό του τον περασμένο Δεκέμβριο, πριν αντιμετωπίσει με την Μπάγερν την Μπαρτσελόνα στο Champions League.

Σύμφωνα με την Bild, οι χειρουργικές επεμβάσεις δεν τον εμπόδισαν να συνεχίσει να αγωνίζεται.

«Στην περίπτωσή μου ήταν καρκίνος του δέρματος, οπότε χρειάστηκε να υποβληθώ σε εγχείρηση τρεις φορές», ανέφερε ο 36χρονος τερματοφύλακας που έχει επενδύσει σε ένα σύγχρονο αντηλιακό -με την Γερμανίδα τενίστρια Αντζελίκ Κλέρμπερ-, για να αποτραπεί την υπερμελάγχρωση, που προκαλείται από τον ήλιο.

«Δεδομένου ότι προπονούμαστε και παίζουμε συνεχώς σε εξωτερικούς χώρους και επίσης μας αρέσει να περνάμε τον ελεύθερο χρόνο μας στη φύση, είναι απαραίτητο να ξεκινήσουμε με σύγχρονα αντηλιακά φίλτρα και SPF 50+», πρόσθεσε ο Νόιερ.

Ο Νόιερ που απουσίασε λόγω ενοχλήσεων στον ώμο, αναμένεται να εμφανιστεί ξανά το ερχόμενο Σάββατο κατά την επίσκεψη της Μπάγερν στη Χέρτα Βερολίνου για το πρωτάθλημα.

