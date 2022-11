Αθλητικά

Champions League: Στους “16” με “τεσσάρα” η Λειψία, πρώτη με “πεντάρα” η Ρεάλ

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Η Λειψία έκανε... φύλλο και φτερό τη Σαχτάρ στο "Stadion Wojska Polskiego" της Βαρσοβίας. Στη Μαδρίτη η Ρεάλ έκανε... πάρτι απέναντι στη Σέλτικ.

Η Λειψία έκανε... φύλλο και φτερό τη Σαχτάρ στο "Stadion Wojska Polskiego" της Βαρσοβίας συντρίβοντάς τη με 4-0 στο πλαίσιο της 6ης και τελευταίας αγωνιστικής των ομίλων του Champions League, πήρε μία "άτυπη" ρεβάνς για τη δική της "βαριά" ήττα στη Γερμανία (4-1) στην πρεμιέρα του 6ου ομίλου κι έγινε η 15η ομάδα που εξασφάλισε την παρουσία της στους "16" της διοργάνωσης. Την ίδια ώρα η Ρεάλ Μαδρίτης συνέτριψε την ουραγό Σελτικ με 5-1 στο "Santiago Bernabeu" κι εξασφάλισε την πρωτιά στον όμιλο.

Στη Βαρσοβία, η Λειψία αν και... βολευόταν με την ισοπαλία, επέβαλλε απ' την αρχή το ρυθμό της και δεν επέτρεψε στην Σαχτάρ να αμφισβητήσει ούτε για ένα λεπτό το "εισιτήριο" για τους "16" του Champions League. Ο Ενκουκού στο 10' έβαλε μπροστά στο σκορ τους "ταύρους" οι οποίοι αν κι έχασαν με τραυματισμό τον Τίμο Βέρνερ, συνεχισαν να είναι φουλ επιθετικοί κι έφτασαν στο εμφατικό 4-0, χάρις στα γκολ των Σίλβα, Σομποζλάι και Όλμο, με τον τελευταίο να σκοράρει στο 68', δευτερόλεπτα αφού είχε περάσει ως αλλαγή στον αγωνιστικό χώρο. Η Σαχτάρ έμεινε στην 3η θέση και θα αγωνιστεί στα play off του Europa League.

Στη Μαδρίτη η Ρεάλ έκανε... πάρτι απέναντι στη Σέλτικ. Πήρε προβάδισμα από νωρίς χάρις στα εύστοχα πέναλτι των Μόντριτς (35ο γκολ στο Champions League) και Ροντρίγο, είδε τον Κουρτουά να αποκρούει το πέναλτι του Γιουράνοβιτς στο 35' κι έφτασε σε άλλα τρία γκολ στο δεύτερο ημίχρονο με σκόρερ τους Ασένσιο, Βινίσιους και Βαλβέρδε. Η Σέλτικ το μόνο που κατάφερε ήταν να σημειώσει το γκολ της... τιμής στο 84' με φάουλ του Ζότα. Ο Γιώργος Γιακουμάκης πέρασε ως αλλαγή στο 63' στη θέση του Φουρουχάσι.

Αναλυτικά τα αποτελέσματα και οι σκόρερ της 6ης αγωνιστικής του Champions League:

ΤΡΙΤΗ 1 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2022

1ος όμιλος

Λίβερπουλ-Νάπολι 2-0

(85΄ Σαλάχ, 90΄+8 Νούνιες)

Ρέιντζερς-Άγιαξ 1-3

(87΄ πέν. Ταβερνίεε - 3΄ Μπερχάουζ, 29΄ Κούντους, 89΄ Κονσεϊσάο)

2ος όμιλος

Πόρτο-Ατλέτικο Μαδρίτης 2-1

(5΄ Ταρεμί, 24΄ Εουστάκιο - 90΄+5 αυτ. Μαρκάνο)

Μπάγερ Λεβερκούζεν-Μπριζ 0-0

3ος όμιλος

Μπάγερν Μονάχου-Ίντερ 2-0

(32΄ Παβάρ, 72΄ Τσούπο-Μότινγκ)

Πλζεν-Μπαρτσελόνα 2-4

(51΄ πέν., 63΄ Χόρι - 6΄ Αλόνσο, 45΄, 54΄ Φεράν Τόρες, 75΄ Πάμπλο Τόρε)

4ος όμιλος

Σπόρτινγκ Λισ.-Άιντραχτ Φρ. 1-2

(39΄ Αρτούρ Γκόμες - 61΄ πέν. Καμάντα, 72΄ Κόλο Μοανί)

Μαρσέιγ-Τότεναμ 1-2

(45΄+2 Εμπεμπά - 54΄ Λενγκλέ, 90΄+5 Χόιμπιεργκ)

ΤΕΤΑΡΤΗ 2 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2022

5ος όμιλος

Τσέλσι-Ντιναμό Ζάγκρεμπ 22:00

Μίλαν-Σάλτσμπουργκ 22:00

6ος όμιλος

Ρεάλ Μαδρίτης-Σέλτικ 5-1

(6΄ πέν. Μόντριτς, 21΄ πέν. Ροντρίγο, 51΄ Ασένσιο, 61΄ Βινίσιους, 71΄ Βαλβέρδε - 84΄ Ζότα)

Σαχτάρ-Λειψία 0-4

(10΄ Ενκουκού, 50΄ Σίλβα, 62΄ Σομποζλάι, 68΄ Όλμο)

7ος όμιλος

Μάντσεστερ Σίτι-Σεβίλη 22:00

Κοπεγχάγη-Μπορούσια Ντόρτμουντ 22:00

8ος όμιλος

Γιουβέντους-Παρί Σεν Ζερμέν 22:00

Μακάμπι Χάιφα-Μπενφίκα 22:00

Ειδήσεις σήμερα:

Κατερίνη: Υπό κράτηση ο παίκτης ριάλιτι - Βίντεο με τον εντοπισμό της κοκαΐνης

“Τρι - δημία” από γρίπη, κορονοϊό και RSV: “Καμπανάκι” από τους ειδικούς (βίντεο)

Ναυάγιο στην Εύβοια: δεκάδες αγνοούμενοι στο Στενό του Καφηρέα