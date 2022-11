Πολιτική

Ερντογάν: Η Ελλάδα να συνέλθει, τους “τρέλανε” ο Ταϊφούν

Νέες προκλητικές δηλώσεις από τον Τούρκο πρόεδρο, ο οποίος απειλεί με πυραυλική επίθεση την Αθήνα.

Με πυραυλική επίθεση απειλεί την Αθήνα ο Τούρκος πρόεδρος Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, σε συνέντευξή του στο τηλεοπτικό δίκτυο ATV. Ο Τούρκος Πρόεδρος αναφέρθηκε στην δοκιμαστική εκτόξευση βαλλιστικού πυραύλου την οποία έκανε πρόσφατα ο τουρκικός στρατός.

«Το τελευταίο που κάναμε ήταν η δοκιμή Ταϊφούν, που τρέλανε τους Έλληνες. Ας ελπίσουμε ότι είναι ένα από τα βήματα στη συνεχιζόμενη διαδικασία, τώρα η εμβέλειά του θα αυξηθεί ακόμη περισσότερο. Έχει δηλαδή εμβέλεια 561 χιλιομέτρων αυτή τη στιγμή, θα αυξηθεί κι άλλο. Φυσικά, αυτά τα 561 χιλιόμετρα άρχισαν να τρομάζουν τους Έλληνες γιατί η Αθήνα βρίσκεται εντελώς εντός της εμβέλειας», ανέφερε ο Ερντογάν.

Στην συνέχεια ο Τούρκος πρόεδρος σημείωσε ότι «δεν είναι δυνατόν ούτε να εξηγήσουμε ούτε να αποδεχθούμε αυτή τη στάση που τηρεί η Ελλάδα απέναντι στην Τουρκία την τελευταία περίοδο. Φυσικά, δεν μπορούμε να μένουμε σιωπηλοί και αδιάφοροι απέναντι σε αυτή την επιθετική και εχθρική στάση. Θα τους δώσουμε την απάντησή μας με τα έργα μας. Αντί να κάνουμε λόγια, θα παράγουμε έργο. Και εδώ η Ελλάδα πρέπει να συνέλθει».

Από την πλευρά του, ο Τούρκος υπουργός Άμυνας Χουλουσί Ακάρ, σε συνέντευξή του στο Χαμπέρτουρκ, δήλωσε ότι «έχουμε προβλήματα με την Ελλάδα», αναφέροντας ωστόσο ότι η Τουρκία δεν έχει χάσει την ελπίδα της.

«Ας συνομιλήσουμε με αμοιβαίο διάλογο και ειρηνικούς τρόπους. Έχουμε τρόπους να αυξήσουμε την εμπιστοσύνη σε αυτό το θέμα. Το Υπουργείο Εξωτερικών έχει ξεχωριστές εργασίες. Ο Πρόεδρός μας έχει συναντήσει τον Γενικό Γραμματέα του ΝΑΤΟ. Η Ελλάδα είναι που αποχώρησε από την συνάντηση για αυτά τα τρία θέματα. Υπάρχουν διάφορες διαστάσεις. Είπαμε να συναντηθούν εμπειρογνώμονες. Έγιναν συνομιλίες σε Ελλάδα και Τουρκία. Περιμέναμε για την τέταρτη συνάντηση δύο χρόνια. Δεν έχουμε πρόβλημα με τον διάλογο, έχουμε δίκιο, είμαστε δυνατοί, περιμένουμε τους συνομιλητές μας δύο χρόνια. Δεν έχουμε χάσει την ελπίδα μας. Μιλάμε με άλλες χώρες», είπε μεταξύ άλλων ο Χουλουσί Ακάρ, ο οποίος αναφέρθηκε επίσης και στο Κυπριακό αλλά και στις συνομιλίες για F-16 με τις ΗΠΑ.





