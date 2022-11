Κοινωνία

Ναυάγιο στην Εύβοια: Δύο συλλήψεις

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Δύο άτομα συνελήφθησαν για το πολύνεκρο ναυάγιο στο στενό Καφηρέα. Οι κατηγορίες που αντιμετωπίζουν.

Στη σύλληψη δύο αλλοδαπών, που φέρονται ως οι υπεύθυνοι του σκάφους που βυθίστηκε στη θαλάσσια περιοχή του στενού Καφηρέα στην Εύβοια, στέλνοντας στο θάνατο 22 άτομα, προχώρησε η Λιμενική Αρχή Καρύστου που διενεργεί την προανάκριση και η Διεύθυνση Ασφαλείας & Προστασίας Θαλασσίων Συνόρων.

Ο ένας από τους συλληφθέντες φαίνεται ως κυβερνήτης του σκάφους και ο δεύτερος ως βοηθός του, ενώ ήταν μεταξύ των 12 διασωθέντων.

Και οι δύο κατηγορούνται για παραβάσεις των άρθρων 187 και 277 του ποινικού κώδικα για εγκληματική οργάνωση και για πρόκληση ναυαγίου από πρόθεση.

Η Διεύθυνση Ασφαλείας και Προστασίας Θαλασσίων Συνόρων μελετά και αναλύει σε βάθος όλα τα στοιχεία που έχουν προκύψει από την υπόθεση, προκειμένου να εντοπιστούν και άλλα μέλη του κυκλώματος.

Στο μεταξύ συνεχίζονται οι έρευνες από το λιμενικό σώμα στη θαλάσσια περιοχή όπου σημειώθηκε το τραγικό συμβάν, καθώς στο σκάφος που βυθίστηκε, επέβαιναν σύμφωνα με τις μαρτυρίες των διασωθέντων 68 άτομα.

Στην επιχείρηση συμμετέχουν τέσσερα πλωτά του λιμενικού εκ των οποίων στο ένα επιβαίνουν δύο άτομα της Μονάδας Υποβρυχίων Αποστολών του Λιμενικού. Επίσης συνδράμουν και παραπλέοντα πλοία.

Ειδήσεις σήμερα:

Ο Άαρον Κάρτερ βρέθηκε νεκρός στην μπανιέρα του

Υποκλοπές – Ντογιάκος: Παρέμβαση μετά από δημοσίευμα για παρακολουθήσεις

Τζιτζικώστας: Αστειότητες των Τούρκων τα περί συνωνυμίας