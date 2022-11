Κοινωνία

Εύβοια: Δεκάδες νεκροί στο ναυάγιο στον Στενό του Καφηρέα (βίντεο)

Νέο βίντεο έδωσε στη δημοσιότητα το Λιμενικό από τη διάσωση ανθρώπων από τη θάλασσα, ενώ την ίδια στιγμή περισυνελέγησαν νεκροί.

Στους 20 ανήλθε ο αριθμός των νεκρών από το ναυάγιο σκάφους με μετανάστες που σημειώθηκε στο Στενό Καφηρέα στην Εύβοια, καθώς πριν από λίγο πλωτό του λιμενικού ανέσυρε από τη θαλάσσια περιοχή ακόμα τρεις σορούς.

Συνολικά από το ναυάγιο έχουν ανασυρθεί 20 σοροί, ενώ έχουν διασωθεί 12 άτομα μεταξύ των οποίων και ένα 16χρονος ανήλικος που νοσηλεύεται στο νοσοκομείο Καρύστου.

Μέχρι στιγμής δεν έχει γίνει ακόμα γνωστό που θα μεταφερθούν τα θύματα του ναυαγίου.

Σύμφωνα με μαρτυρίες των διασωθέντων στο σκάφος που βυθίστηκε επέβαιναν συνολικά 68 άτομα.

Η επιχείρηση έρευνας και διάσωσης του λιμενικού σώματος στη θαλάσσια περιοχή συνεχίζεται.

Το ΚΚΕ αναφέρει σε ανακοίνωσή του: «Οι 20 νεκροί -μέχρι τώρα- από το χθεσινό ναυάγιο στην Εύβοια είναι η τραγική κατάληξη της εγκληματικής πολιτικής της ΕΕ στο προσφυγικό – μεταναστευτικό, που αποτελεί “σημαία” όλων των ελληνικών κυβερνήσεων και στρώνει το έδαφος για την “εργαλειοποίηση” και την απάνθρωπη εκμετάλλευση ξεριζωμένων ανθρώπων. Η ανατροπή αυτής της πολιτικής και η απεμπλοκή της χώρας μας απ’ όλους τους ιμπεριαλιστικούς σχεδιασμούς και επεμβάσεις, που προκαλούν τα κύματα κατατρεγμένων είναι αναγκαία όσο ποτέ. Διαφορετικά θα μεγαλώνει η μακάβρια λίστα νεκρών ανθρώπων στο Αιγαίο και την Αν. Μεσόγειο».

