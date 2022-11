Εύβοια

Εύβοια: βυθίστηκε σκάφος με μετανάστες

Επιχείρηση διάσωσης έχει στηθεί από το Λιμενικό Σώμα μετά τη βύθιση σκάφους με μετανάστες.

Συναγερμός σήμανε στο Λιμενικό Σώμα, μετά από κλήση για ναυάγιο στο στενό του Καφηρέα.

Το σκάφος που βυθίστηκε, είχε μετανάστες και για το συμβάν έκαναν έκκληση βοήθειας μέσα από το 112.

Στη συνέχεια, πλοίο ανοιχτής θαλάσσης του Λιμενικού έσπευσε στην περιοχή, εντόπισε και περισυνέλλξε 9 μετανάστες από τη βραχονησίδα Μανδηλού.

Κατά δήλωση των διασωθέντων στο σκάφος που βυθίστηκε βρίσκονταν συνολικά 68 άτομα.

Στην επιχείρηση έρευνας και διάσωσης συμετέχουν ένα πλοίο ανοιχτής θαλάσσης του λιμενικού, ένα ελικόπτερο και δύο παραπλέοντα πλοία, ενώ οι συνθήκες είναι δυσμενείς, καθώς πνέουν άνεμοι 7-8 μποφόρ.

