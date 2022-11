Κοινωνία

Ναυάγιο στην Εύβοια: δεκάδες αγνοούμενοι στο Στενό του Καφηρέα

Τα ξημερώματα εντοπίστηκε σώο ακόμη ένα άτομο. Συνεχίζονται οι αγωνιώδεις έρευνες για τον εντοπισμό των δεκάδων ανθρώπων που "βούτηξαν" στα παγωμένα νερά.

Σώο εντοπίστηκε τα ξημερώματα ακόμη ένα άτομο από το ναυάγιο σκάφους με μετανάστες στο Στενό του Καφηρέα στην Εύβοια.

Συνολικά 11 άτομα, όλοι άνδρες, έχουν εντοπιστεί έως σήμερα και έχουν μεταφερθεί στην Κάρυστο.

Σύμφωνα όμως με τις μαρτυρίες των διασωθέντων, στο σκάφος επέβαιναν 68 μετανάστες και κατά συνέπεια αγνοούνται ακόμη 57.

Πρόκειται για 6 Αγυπτίους, 3 Αφγανούς και 2 άτομα από το Ιράν. Σύμφωνα με τις μαρτυρίες των μεταναστών το σκάφος στο οποίο επέβαιναν συνολικά 68 άτομα ξεκίνησε από τη Σμύρνη, ενώ κανείς δεν φορούσε σωσίβιο.

Στην επιχείρηση έρευνας και διάσωσης συμμετέχουν πλοίο ανοικτής θαλάσσης, ελικόπτερο του Λιμενικού και παραπλέοντα πλοία.

