Ναυάγιο στην Εύβοια: Μεγαλώνει ο κατάλογος των θυμάτων

Αγνοούνται ακόμη, δεκάδες μετανάστες. Μεταξύ των θυμάτων και 5 παιδιά μέχρι αυτή τη στιγμή.

Τουλάχιστον 22 νεκροί και 12 διασωθέντες, έχουν περισυλλεγεί έως τώρα από τη θαλάσσια περιοχή του στενού Καφηρέα στην Εύβοια, μετά το ναυάγιο σκάφους με μετανάστες.

Μεταξύ των θυμάτων είναι 11 άνδρες, 6 γυναίκες και 5 παιδιά (τρία αγόρια και δύο κορίτσια).

Οι 12 διασωθέντες είναι όλοι άνδρες μεταξύ των οποίων και ένας 16χρονος ο οποίος νοσηλεύεται στο νοσοκομείο.

Στο σκάφος σύμφωνα με τις μαρτυρίες των διασωθέντων μεταναστών επέβαιναν συνολικά 68 άτομα, ενώ οι έρευνες του λιμενικού σώματος στη θαλάσσια περιοχή συνεχίζονται.

