Πολιτική

Μηταράκης για μεταναστευτικό: Η Τουρκία να ελέγξει τα σύνορά της

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Η Ελλάδα κάνει αυτό που της αναλογεί, επεσήμανε ο Υπουργός Μετανάστευσης και Ασύλου, στο πλαίσιο του συνεδρίου MAST MED που διοργανώθηκε στην Αθήνα.

Την ανάγκη για αλληλεγγύη και ενότητα στο Μεταναστευτικό, επεσήμανε ο Υπουργός Μετανάστευσης και Ασύλου, κ. Νότης Μηταράκης στο πλαίσιο του συνεδρίου MAST MED που διοργανώθηκε στην Αθήνα.

Ο κ. Μηταράκης στην ομιλία του, μίλησε για την μεταναστευτική κρίση που προκάλεσε ο πόλεμος της Ουκρανίας, τονίζοντας πως σύσσωμη η Ευρωπαϊκή Ένωση πρέπει να παρέχει προστασία σε όσους χρήζουν του συγκεκριμένου δικαιώματος, ενώ παράλληλα υπογράμμισε τη σημασία για τη δημιουργία συγκεκριμένων προσφυγικών διαδρομών μέσα από ΕΕ για ασφαλή και ελεγχόμενη διέλευση.

Ο Yπουργός Μετανάστευσης και Ασύλου, σημείωσε την αποτελεσματική δουλειά που γίνεται στα σύνορα της Ελλάδας και της Ευρώπης, παραθέτοντας στοιχεία που καταμαρτυρούν την μείωση των παράνομων αφίξεων. Την ίδια ώρα, ανέφερε την αλλαγή στις προσφυγικές δομές στα νησιά του Αιγαίου και υπερτόνισε τη σημασία της πολιτικής της διαφύλαξης των συνόρων, η οποία, με βάση και τα στοιχεία, είναι εκείνη η οποία σώζει ζωές.

Όπως είπε ο Υπουργός Μετανάστευσης και Ασύλου, τα δίκτυα των διακινητών σήμερα αποφασίζουν ποιος εισέρχεται στην Ευρώπη σημειώνοντας πως είναι πλέον καιρός η Ευρωπαϊκή Ένωση συντονισμένα και στο σύνολό της να ζητήσει από την Τουρκία να ελέγξει τα σύνορά της, προκειμένου να προληφθούν οι παράνομες αναχωρήσεις από το έδαφός της και να αναλάβει δράση κατά των λαθροδιακινητών, όπως θα έπρεπε, τονίζοντας πως η Ελλάδα έχει δεσμευθεί να προστατεύει τα σύνορά της σύμφωνα με το διεθνές δίκαιο.

Κατά τη διάρκεια της ομιλίας του, ο κ. Μηταράκης ανέλυσε και τα νέα μέτρα φύλαξης στα σύνορα, υπογραμμίζοντας πως η τεχνολογία αλλά και η αύξηση του προσωπικού φέρνουν τα επιθυμητά αποτελέσματα.

Ο κ. Μηταράκης, επίσης, ανέφερε τις δράσεις του Υπουργείου και της Ελληνικής Κυβέρνησης για την προστασία των ασυνόδευτων ανηλίκων, η οποία αποτελεί στρατηγική προτεραιότητα, αναφέροντας πως αποτελεί σημαντική επένδυση η δημιουργία ενός κοινού Ευρωπαϊκού χώρου προστασίας.

Κλείνοντας την ομιλία του, ο Υπουργός Μετανάστευσης και Ασύλου, σημείωσε πως η μετανάστευση, είναι ένα θέμα το οποίο υπάρχει χρόνια σε όλο τον πλανήτη, ωστόσο το Άσυλο που προσφέρεται θα πρέπει να παρέχεται με ορθό τρόπο, ώστε να μη διαταραχτούν οι τοπικές κοινωνίες και οικονομίες, παρέχοντας ωστόσο, τη δυνατότητα ευκαιριών στους μετανάστες.

Ειδήσεις σήμερα:

Η κακοκαιρία “EVA” σαρώνει την χώρα - Έντονα φαινόμενα και στην Αττική (εικόνες)

Τουρκία - Τζιτζικώστας: Η Σπυράκη κατέθεσε επείγουσα ερώτηση στην Κομισιόν για το επεισόδιο

Τουρκία - ΜακΚόλουμ: Άγνωστος του επιτέθηκε με μαχαίρι για μία θέση πάρκινγκ (εικόνες)