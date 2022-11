Τοπικά Νέα

Θεσσαλονίκη: Τον απειλούσε μέσω instagram και ανήρτησε φωτογραφίες του σε site γνωριμιών

Άνδρας παρουσιαζόταν ως γυναίκα και όταν το φλερτ μέσω διαδικτύου δεν πήρε την πορεία που ήθελε θέλησε να εκδικηθεί τον καταγγέλοντα. Τι ανακάλυψαν οι αρχές για τη δράση του.

Από τη Διεύθυνση Δίωξης Ηλεκτρονικού Εγκλήματος συνελήφθη ημεδαπός για εξύβριση, απειλή, συκοφαντική δυσφήμιση μέσω διαδικτύου και παράνομη πρόσβαση σε ηλεκτρονικά δεδομένα

Η ανακοίνωση της Διώξης Ηλεκτρονικού Εγκλήματος

Από τη Διεύθυνση Δίωξης Ηλεκτρονικού Εγκλήματος συνελήφθη πρωινές ώρες της 28ης Οκτωβρίου 2022 στη Θεσσαλονίκη, ημεδαπός σε βάρος του οποίου σχηματίστηκε δικογραφία για συκοφαντική δυσφήμηση μέσω διαδικτύου, εξύβριση, απειλή και παράνομη πρόσβαση σε ηλεκτρονικά δεδομένα.

Η διερεύνηση της υπόθεσης πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο εισαγγελικής παραγγελίας, μετά από σχετική έγκληση ημεδαπού, σύμφωνα με την οποία άγνωστος με τον οποίο συνομιλούσε στο παρελθόν μέσω διαδικτυακών εφαρμογών, προέβη συστηματικά σε συνεχείς τηλεφωνικές κλήσεις και αποστολή εξυβριστικών και απειλητικών μηνυμάτων σε βάρος του. Παράλληλα δημιούργησε πλήθος πλαστών λογαριασμών σε ιστοσελίδες γνωριμιών με τα στοιχεία του καταγγέλλοντα, με αποτέλεσμα αυτός να γίνεται δέκτης ενοχλητικών μηνυμάτων από αγνώστους.

Ακολούθησε κατάλληλη ψηφιακή ανάλυση στοιχείων και δεδομένων από όπου και προέκυψαν τα στοιχεία του δράστη καθώς και ο τόπος κατοικίας του, γεγονός για το οποίο ενημερώθηκε η αρμόδια εισαγγελική Αρχή.

Στο πλαίσιο αυτό και με τη συνδρομή της Υποδιεύθυνσης Δίωξης Ηλεκτρονικού Εγκλήματος Βορείου Ελλάδας, ο ανωτέρω συνελήφθη στα όρια του αυτοφώρου ενώ κατά την έρευνα στην οικία του, βρέθηκαν και κατασχέθηκαν συσκευή κινητής τηλεφωνίας και 2 κάρτες SIM.

Τα ψηφιακά πειστήρια θα αποσταλούν στη Διεύθυνση Εγκληματολογικών Ερευνών για εργαστηριακή εξέταση, ενώ ο συλληφθείς οδηγήθηκε στην αρμόδια εισαγγελική Αρχή.

Υπενθυμίζεται ότι οι πολίτες μπορούν να επικοινωνούν, ανώνυμα ή επώνυμα, με τη Διεύθυνση Δίωξης Ηλεκτρονικού Εγκλήματος, προκειμένου να παρέχουν πληροφορίες ή να καταγγέλλουν παράνομες ή επίμεμπτες πράξεις ή δραστηριότητες που τελούνται μέσω Διαδικτύου, στα ακόλουθα στοιχεία επικοινωνίας:

• Τηλεφωνικά: 11188

• Στέλνοντας e-mail στο: ccu@cybercrimeunit.gov.gr

• Μέσω twitter: @CyberAlertGR

• Μέσω του gov.gr στην ενότητα Πολίτης και Καθημερινότητα/ Καταγγελίες / Καταγγελίες για εγκλήματα κυβερνοχώρου

• Μέσω της εφαρμογής (application) για έξυπνα τηλέφωνα (smart phones): CYBERΚΙD

