Μάνδρα - “Χαμόγελο του παιδιού”: Είχαμε λάβει αναφορές για κακοποίηση του 17χρονου

Νέα δεδομένα στο θρίλερ με τη δολοφονία του 17χρονου στη Μάνδρα. Eίχαν γίνει δύο ανώνυμες καταγγελίες για κακοποίηση των παιδιών της οικογένειας από τον πατέρα τους! Τι αναφέρεται στις καταγγελίες αυτές.

Ανακοίνωση εξέδωσε «Χαμόγελο του Παιδιού» για την υπόθεση της δολοφονίας του 17χρονου στην Μάνδρα. Όπως σημειώνεται ο οργανισμός δέχθηκε δύο ανώνυμες κλήσεις για την οικογένεια του παιδιού. Οι πληροφορίες κάνουν λόγο για σωματική κακοποίηση των παιδιών από τον πατέρα και παραμέληση και από τους δύο γονείς.

Το 17χρονο αγόρι βρέθηκε χθες (04.11.2022) νεκρό, με πυροβολισμό στο πίσω μέρος του κεφαλιού, σε περιοχή της Μάνδρας Αττικής. Ο τελευταίος άνθρωπος που τον είδε ζωντανό ήταν ο 14χρονος αδερφός του, ο οποίος μαζί με τον πατέρα τους βρίσκονταν όλη τη νύχτα στη ΓΑΔΑ και έδιναν κατάθεση.

Νέα όμως στοιχεία αποκαλύπτονται για την οικογένεια του 17χρονου.

Η ανακοίνωση από το «Χαμόγελο του Παιδιού»

Δυστυχώς για μία ακόμα φορά ερχόμαστε αντιμέτωποι με την τραγική κατάληξη ενός παιδιού, όπου αν είχαν κινηθεί σωστά όλες οι διαδικασίες πιθανόν να είχε σωθεί η ζωή του.

«Το Χαμόγελο του Παιδιού» στην Εθνική Γραμμή για τα παιδιά SOS 1056 στις 28 Ιουνίου 2021 έλαβε ανώνυμη αναφορά βάσει των πληροφοριών που μας δόθηκαν 8 παιδιά, τα οποία διέμεναν στην περιοχή της Δυτικής Αττικής, υφίσταντο σωματική κακοποίηση από τον πατέρα και παραμέληση και από τους δύο γονείς τους.

Η αναφορά αυτή εστάλη αυθημερόν, 28 Ιουνίου 2021, από «Το Χαμόγελο του Παιδιού» στην αρμόδια Εισαγγελία προς διερεύνηση.

19 Απριλίου 2022 στην Εθνική Γραμμή για τα παιδιά SOS 1056 λάβαμε και πάλι ανώνυμη αναφορά για την ίδια οικογένεια, βάσει της οποίας μας ανέφεραν σωματική κακοποίηση και παραμέληση από τους γονείς τους καθώς και ότι τα ανήλικα παιδιά δεν πηγαίνουν σχολείο.

20 Απριλίου 2022 εστάλη από «Το Χαμόγελο του Παιδιού» και πάλι αναφορά στην αρμόδια Εισαγγελία με την ένδειξη του επείγοντος.

