Παράξενα

Πάτρα: αυνανιζόταν μπροστά σε μητέρες με τα παιδιά τους!

Αναστάτωση προκάλεσε στην Πάτρα νεαρός επιδειξίας. Μία μητέρα τον φωτογράφισε και εκείνος τράπηκε σε φυγή...

Νεαρός επιδειξίας στο κέντρο της πόλης άρχισε να αυνανίζεται μπροστά σε διερχόμενες μητέρες, που συνόδευαν τα παιδιά τους στο 3ο Δημοτικό Σχολείο.

Μία, μάλιστα, μητέρα κατάφερε και τον φωτογράφισε, εκείνος την είδε, «ντύθηκε», ανέβηκε γρήγορα στο μηχανάκι του κι εξαφανίστηκε.

Το συγκεκριμένο σημείο είναι πολυσύχναστο τις πρωινές ώρες, καθώς από εκεί περνούν γονείς με τα παιδιά τους για να πάνε στο 3ο Δημοτικό.

Η αστυνομία της Πάτρας έλαβε πληροφορίες από αυτόπτες μάρτυρες και αναζητά τον δράστη.

πηγή: pelop.gr

