Μετρό - Εξάρχεια: Επεισόδια με μολότοφ και δακρυγόνα (εικόνες)

Ένταση, βία και προσαγωγές στο κέντρο της Αθήνας. Τεταμένη η ατμόσφαιρα στα Εξάρχεια.

Χημικά, μολότοφ και συγκρούσεις σώμα με σώμα στα Εξάρχεια το βράδυ της Παρασκευής, στο κέντρο της Αθήνας, κατά τη διάρκεια συγκέντρωσης διαμαρτυρίας που έκαναν διάφορες συλλογικότητες που αντιδρούν στην κατασκευή σταθμού μετρό στην Πλατεία Εξαρχείων.

Τα επεισόδια ξεκίνησαν όταν διαδηλωτές στα Προπύλαια πέταξαν κόκκινη μπογιά στα ΜΑΤ με τους αστυνομικούς να απαντούν με χρήση χημικών. Τα επεισόδια συνεχίστηκαν στους δρόμους των Εξαρχείων, όπου οι διαδηλωτές προσπάθησαν να βρουν καταφύγιο.

Σύμφωνα με την ΕΛΑΣ περίπου στις 20:15 ανακοινώθηκε στα άτομα που είχαν συγκεντρωθεί στα Προπύλαια ότι μπορούν να κάνουν πορεία καταλαμβάνοντας μόνο μια λωρίδα της Πανεπιστημίου ώστε να μην κλείσει τελείως η κυκλοφορία. Οι συγκεντρωμένοι αντέδρασαν πετώντας μπογιές, πυροσβεστήρες και άλλα αντικείμενα στις αστυνομικές δυνάμεις, που με την σειρά τους απάντησαν κάνοντας χρήση χημικών.

Στην συνέχεια οι άγνωστοι κατέφυγαν μέσω της οδού Ασκληπιού προς τα Εξάρχεια, ενώ έβαλαν φωτιές σε κάδους απορριμμάτων και τους χρησιμοποίησαν σαν οδοφράγματα.

Η Αστυνομία προχώρησε σε 15 προσαγωγές.

