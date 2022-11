Αθλητικά

Ιταλία - Ρυθμική γυμναστική: αθλήτριες έκαναν καταγγελία για ψυχολογική βία

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Για σοβαρή ψυχολογική βία την οποία υφίσταντο, κάνουν λόγο οι αθλήτριες, αναφέροντας μεταξύ άλλων πως τις ανάγκαζαν να μένουν νηστικές και να γδύνονται ενώπιον όλων.

(εικόνα αρχείου)

'Ασκηση σοβαρής ψυχολογικής βίας κατήγγειλαν πρώην αθλήτριες της ιταλικής ρυθμικής γυμναστικής. Πρόκειται για Νάντια Κοραντίνι, 19 ετών, και την 'Ανα Μπάστα, 22, οι οποίες αποκάλυψαν ότι υποχρεούνταν να μένουν νηστικές, να τρώνε ελάχιστα και πως όταν δεν κατάφερναν να διατηρήσουν ένα συγκεκριμένο όριο βάρους δέχονταν βαρύτατες προσβολές.

Μια άλλη αθλήτρια, η Τζούλια Γκουλταρόσα, πρόσθεσε ότι «την υποχρέωναν να γδύνεται μπροστά σε όλους» και ότι «συνήθιζαν να την αποκαλούν γουρουνάκι».

Μετά από τις καταγγελίες αυτές, αποφασίσθηκε να τεθεί υπό επιτροπεία η Ιταλική Ακαδημία Ρυθμικής Γυμναστικής. Κάθε εβδομάδα, οι αθλήτριες θα συνομιλούν με ψυχολόγους για να εξακριβώνεται αν τους ασκείται ψυχολογική βία.

Η Αλέσια Μαουριέλι, Ιταλίδα ολυμπιονίκης 26 ετών, παρότι δεν δέχθηκε προσωπικά τέτοιου είδους πιέσεις, εξέφρασε «όλη της την αλληλεγγύη προς τις συναδέλφους της, οι οποίες υπέφεραν και συνεχίζουν να υποφέρουν».

Η εφημερίδα La Repubblica γράφει ότι ήδη το 2018 είχαν κατατεθεί μηνύσεις κατά προπονητριών από μέρους των γονέων που είχαν καταλάβει ότι τα παιδιά τους αντιμετώπιζαν ψυχολογικά προβλήματα, εξαιτίας των συγκεκριμένων συμπεριφορών, οι οποίες είχαν ως μόνον στόχο την εξασφάλιση διακρίσεων σε ιταλικούς και διεθνείς διαγωνισμούς.

Η εφημερίδα της Ρώμης, παράλληλα, προσθέτει ότι σε άλλες περιπτώσεις, γονείς αθλητριών δέχθηκαν πιέσεις με στόχο «να μην καταγγείλουν τα όσα γνώριζαν για το καλό και το μέλλον των παιδιών τους».

Ειδήσεις σήμερα:

Κακοκαιρία “Eva”: ισχυρές βροχές, καταιγίδες και πολλοί κεραυνοί το Σάββατο

Ελληνοτουρκικά: Ψεύδη Ερντογάν στον Στόλενμπεργκ για “επιθετικές ενέργειες” της Ελλάδας

Τροχαίο - Κατεχάκη: Αυτοκίνητο “καρφώθηκε” σε στάση λεωφορείου (βίντεο)