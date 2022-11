Οικονομία

Δοξαράς: Στο “καλάθι του νοικοκυριού” προστίθενται πολλά επώνυμα προϊόντα

Τι είπε για τις τιμές και την σύγκριση του κόστους για κάθε προϊόν, μέσω της πλατφόρμας του e-katanalotis.

Στον ΑΝΤ1 και στην εκπομπή «Στούντιο με Θέα» μίλησε το Σάββατο ο Γιάννης Δοξαράς, Υπεύθυνος της πλατφόρμας e-katanalotis, όπου οι πολίτες μπορούν να βλέπουν και να συγκρίνουν τις τιμές προϊόντων που διαθέτουν οι αλυσίδες σούπερ μάρκετ, αλλά και να κάνουν σύγκριση της τιμής κάθε αγαθού σήμερα σε σχέση με το προηγούμενο διάστημα.

Στην πλατφόρμα, όπως είπε ο κ. Δοξαράς, περιλαμβάνονται 1.400 προϊόντα, οι τιμές των οποίων λαμβάνονται με απευθείας σύνδεση στα συστήματα των μεγάλων αλυσίδων σούπερ μάρκετ.

Σημείωσε όμως ότι για τα προϊόντα που περιλαμβάνονται στο «καλάθι του νοικοκυριού» υπάρχουν μεν οι τιμές, όμως δεν υπάρχουν ακόμη τιμές προηγούμενου διαστήματος για να συγκριθούν, καθώς στην πλατφόρμα δεν φιλοξενούνταν έως πρότινος οι τιμές των προϊόντων ιδιωτικής ετικέτας.

Σε ότι αφορά το «περιεχόμενο» του «καλαθιού του νοικοκυριού», ο κ. Δοξαράς είπε «Βλέπουμε ότι τις πρώτες δύο ημέρες μπήκαν και άλλοι προμηθευτές. Είδαμε σούπερ μάρκετ που το καλάθι του, από το 90% προϊόντων ιδιωτικής ετικέτας που είχε, μειώθηκε στο 60% το ποσοστό, προφανώς μετά και τις παρατηρήσεις καταναλωτών και προστέθηκαν πολλά επώνυμα προϊόντα».

