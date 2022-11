Κοινωνία

Τροχαίο - Κατεχάκη: Αυτοκίνητο “καρφώθηκε” σε στάση λεωφορείου (βίντεο)

Ακόμη ένα τροχαίο την νύχτα στην περιφερειακή οδό του Υμηττού, λίγες ώρες μετά από την τραγωδία με την ειδικευομένη ιατρό.

Τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε το βράδυ της Παρασκευής, επί της Λεωφόρου Κατεχάκη στο ύψος της οδού Βαρύτη, όταν ΙΧ αυτοκίνητο προσέκρουσε σε στάση λεωφορείου.

Το τροχαίο έγινε γύρω στις 21:00, όταν το αυτοκίνητο εξετράπη της πορείας του, στην οδό Κανελλοπούλου, στο ρεύμα προς Μεσογείων, στο ύψος του φυτωρίου Αθηνών.

Αφού έπεσε πάνω στην στάση του λεωφορείου και την διέλυσε, κατέληξε στην μάντρα του φυτωρίου.

Από την πρόσκρουση, τραυματίστηκε ο οδηγός και μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο.

Το ευχάριστο είναι πως εκείνη την ώρα στην στάση δεν υπήρχαν πολίτες που περίμεναν το λεωφορείο, όπως μετέδωσε και η εκπομπή «Στούντιο με Θέα» του ΑΝΤ1.

Το ατύχημα έγινε λίγες ώρες μετά από το δυστύχημα με θύμα την 29χρονη ειδικευόμενη γιατρό του νοσοκομείου «Γ. Γεννηματάς».

