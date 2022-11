Πολιτική

Δένδιας: Η Τουρκία επιχειρεί να εκφοβίσει την ελληνική κοινωνία

Τι είπε ο Υπουργός Εξωτερικών στη Rai για το τουρκολιβυκό μνημόνιο και την εργαλειοποίηση του μεταναστευτικού από την Τουρκία.