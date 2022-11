Κοινωνία

Απάτες σε βάρος ηλικιωμένων: Οι ποντικοί… πιάστηκαν τελικά στη φάκα

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Στη μια περίπτωση οι δράστης δεν δίστασε να συνοδέψει την ηλικιωμένη στην τράπεζα για να του παραδώσει τα λεφτά που της ζήτησε για τον ανιψιό της.

Στη σύλληψη δύο ατόμων που εμπλέκονται σε περιπτώσεις απάτης σε βάρος ηλικιωμένων ατόμων προχώρησαν έπειτα από συντονισμένες ενέργειες, αστυνομικοί της Διεύθυνσης Άμεσης Δράσης Θεσσαλονίκης.

Συγκεκριμένα, μεσημβρινές ώρες χθες συνελήφθη από αστυνομικούς της Ομάδας ΔΙ.ΑΣ. ένας 28χρονος για απάτη σε βάρος ηλικιωμένης στην περιοχή Χαριλάου.

Ειδικότερα, ο προαναφερόμενος πλησίασε 84χρονη και με το πρόσχημα ότι είναι υπάλληλος συνεργείου και επισκεύασε το αυτοκίνητο του ανιψιού της, της ζήτησε το χρηματικό ποσό των 1.200 ευρώ. Για να γίνει πιστευτός έδωσε στην ηλικιωμένη το κινητό του, προκειμένου να μιλήσει με άγνωστο άνδρα, ο οποίος ισχυρίστηκε ότι είναι ο ανιψιός της.

Στη συνέχεια, μετέβησαν με αυτοκίνητο σε υποκατάστημα τράπεζας στην ίδια περιοχή, όπου η 84χρονη πραγματοποίησε χρηματικές αναλήψεις και παρέδωσε στον 28χρονο το χρηματικό ποσό των 1.100 ευρώ.

Στη δεύτερη περίπτωση, αστυνομικοί της ίδιας Υπηρεσίας, συνέλαβαν μεσημβρινές ώρες χθες στην περιοχή της Καλαμαριάς, 33χρονο , ο οποίος από αρχές του έτους, μαζί με συνεργό του, επισκέπτονταν την οικία 85χρονου, όπου διαμένει με τη σύζυγό του και εκμεταλλευόμενοι τα προβλήματα υγείας τους κατάφεραν να αποσπάσουν το χρηματικό ποσό των 10.000 ευρώ περίπου, με το πρόσχημα ότι τους οφείλει διάφορα χρηματικά ποσά.

Οι συλληφθέντες θα οδηγηθούν στον αρμόδιο Εισαγγελέα.

Ειδήσεις σήμερα:

ΑΠΘ: Διαστημικό πείραμα με... έλλειψη βαρύτητας πάνω από τον Ατλαντικό (βίντεο)

Ταϊγανίδης: τουρκική ακταιωρός παρενόχλησε τον Παραολυμπιονίκη κολυμβητή (εικόνες)

Ρωσία: Δεκάδες νεκροί από φωτιά σε καφετέρια (εικόνες)