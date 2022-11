Κοινωνία

Κολωνός - 12χρονη: Στον εισαγγελέα ο 43χρονος ηλεκτρολόγος (εικόνες)

Τι βρέθηκε κατά την έρευνα, που ακολούθησε της σύλληψης του, σε εκτέλεση του τελευταίου από τα νέα εντάλματα που είχε εκδώσει η ανακρίτρια.

Με την κατηγορία για γενετήσια πράξη με ανήλικο, συμπληρώσαντα και μη τα 12 έτη, έναντι αμοιβής, κατ' εξακολούθηση, οδηγήθηκε στον εισαγγελέα ο 43χρονος που συνελήφθη χθες (4/11) στην Κόρινθο από την υποδιεύθυνση Προστασίας Ανηλίκων με τη συνδρομή αστυνομικών του Τμήματος Αναζητήσεων.

Σύμφωνα με ενημέρωση από την ΕΛΑΣ, ο 43χρονος κατηγορείται ότι απέκτησε επαφή με την 12χρονη, μέσω διαδικτυακής εφαρμογής συνομιλιών και ακολούθως συναντήθηκε μαζί της τουλάχιστον τρεις φορές στην περιοχή των Σεπολίων και προέβη στην ανωτέρω αξιόποινη πράξη, έναντι αμοιβής.

Στην κατοχή του και σε έρευνα που διενεργήθηκε στο σπίτι του, βρέθηκαν και κατασχέθηκαν φορητοί ηλεκτρονικοί υπολογιστές, tablet, εξωτερικοί σκληροί δίσκοι, 2 φωτογραφικές μηχανές και 2 κάρτες μνήμης.

Η ανακοίνωση της Αστυνομίας

«Στο πλαίσιο διερευνώμενης υπόθεσης μαστροπείας στον Κολωνό, από την Υποδιεύθυνση Προστασίας Ανηλίκων της Διεύθυνσης Ασφάλειας Αττικής, συνελήφθη δυνάμει εντάλματος, βραδινές ώρες της 4-11-2022, στην περιοχή της Κορίνθου, από αστυνομικούς της ανωτέρω Υπηρεσίας, με τη συνδρομή Αστυνομικών του Τμήματος Αναζητήσεων, 43χρονος ημεδαπός κατηγορούμενος για γενετήσια πράξη με ανήλικο συμπληρώσαντα και μη τα 12 έτη, έναντι αμοιβής, κατ’ εξακολούθηση.

Ο 43χρονος κατηγορείται ότι απέκτησε επαφή με την 12χρονη ανήλικη μέσω διαδικτυακής εφαρμογής συνομιλιών και ακολούθως συναντήθηκε μαζί της τουλάχιστον (3) φορές στην περιοχή των Σεπολίων και προέβη στην ανωτέρω αξιόποινη πράξη.

Στην κατοχή του και σε έρευνα που διενεργήθηκε στην οικία του, βρέθηκαν και κατασχέθηκαν :

4 φορητοί ηλεκτρονικοί υπολογιστές (laptop)

2 υπολογιστές tablet

5 εξωτερικοί σκληροί δίσκοι

3 μονάδες αποθήκευσης ψηφιακών δεδομένων (CD)

1 συσκευή αποθήκευσης ψηφιακών δεδομένων (USB)

2 φωτογραφικές μηχανές

2 κάρτες μνήμης

1 δισκέτα και

5 κινητά τηλέφωνα

Ο συλληφθείς οδηγήθηκε στην αρμόδια εισαγγελική αρχή».

