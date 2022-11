Κοινωνία

Κολωνός - 12χρονη: Τέταρτη σύλληψη μετά τα νέα εντάλματα

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Που εντόπισαν οι αρχές τον τέταρτο άνδρα που αναζητούνταν.

(εικόνα αρχείου)

Στη σύλληψη και του τέταρτου άνδρα για τον οποίο είχε εκδοθεί ένταλμα σύλληψης πριν από λίγες ώρες προχώρησαν οι αστυνομικοί, το απογευμα της Παρασκευής.

Πρόκειται για έναν άνδρα 43 ετών, ηλεκτρολόγο πλοίων, που είχε μεταβεί αυτοβούλως στην ΓΑΔΑ και είχε πει στους αστυνομικούς πως είχε συνομιλία με την ανήλικη και μάλιστα την είχε συναντήσει, υποστηρίζοντας όμως πως δεν είχε έρθει σε σεξουαλική επαφή μαζί της.

Ωστόσο, στην συμπληρωματική κατάθεση που έδωσε την Τρίτη η 12χρονη είπε πως δεν είχαν μείνει στα λόγια όταν συναντήθηκαν και βάσει αυτής της μαρτυρίας εκδόθηκε το ένταλμα σύλληψης, το οποίο εκτελέστηκε το απόγευμα της Παρασκευής.

Το πρωί της ίδιας ημέρας, είχε συλληφθεί ακόμη ένας άνδρας, για την υπόθεση εκπόρνευσης της 12χρονης από τον Κολωνό.

Σύμφωνα με πληροφορίες από την Αστυνομία, πρόκειται για έναν 55χρονο Έλληνα, που κατηγορείται ότι απέκτησε επαφή με την 12χρονη ανήλικη μέσω διαδικτυακής εφαρμογής συνομιλιών και ακολούθως συναντήθηκε μαζί της τουλάχιστον 2 φορές στην περιοχή των Σεπολίων και προέβη στην ανωτέρω αξιόποινη πράξη, έναντι αμοιβής.

Στην κατοχή του και σε έρευνα που διενεργήθηκε στην οικία του, βρέθηκαν και κατασχέθηκαν :

2 φορητοί ηλεκτρονικοί υπολογιστές (laptop)

2 υπολογιστές tablet

3 φορητές μονάδες οπτικοακουστικού υλικού (USB)

1 σκληρός δίσκος

1 κάρτα μνήμης και

κινητό τηλέφωνο

Εν τω μεταξύ, στα δικαστήρια της Ευελπίδων, οδηγήθηκαν το πρωί τα δύο άτομα που συνεληφθήσαν την Πέμπτη για την υπόθεση του Κολωνού.

Ο 35χρονος και ο 39χρονος που συνελήφθησαν χθες, με την κατηγορία της σεξουαλικής επαφής με την 12χρονη έναντι αμοιβής, πέρασαν τη νύχτα στη ΓΑΔΑ και το πρωί οδηγήθηκαν ενώπιον της 33ης ανακρίτριας.

Όπως συνέβη και με τους προηγούμενους κατηγορούμενους της ίδιας υπόθεσης, αιτήθηκαν την χορήγηση προθεσμίας προκειμένου να απολογηθούν.

Ειδήσεις σήμερα:

Μάνδρα - Δολοφονία 17χρονου: Ομολόγησε ο 14χρονος ότι σκότωσε τον αδερφό του

Τροχαίο στην Εθνική Οδό: Σκοτώθηκε οδηγός αυτοκινήτου που έπεσε στο διάζωμα (εικόνες)

Κολωνός - 12χρονη: Ποιος είναι ο 39χρονος σεκιουριτάς που συνελήφθη (εικόνες)