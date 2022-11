Πολιτισμός

Αγία Ζώνη της Παναγίας: Υποδοχή με λαμπρότητα στον Πειραιά (εικόνες)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Η Αγία Ζώνη φυλάσσεται στην Ιερά Μεγίστη Μονή Βατοπεδίου και είναι το μοναδικό Θεομητορικό κειμήλιο το οποίο σώζεται από τον επίγειο βίο της Παναγίας.

Την Αγία Ζώνη της Παναγίας υποδέχθηκε σήμερα, Σάββατο 5 Νοεμβρίου 2022 το πρώτο λιμάνι της χώρας.

Το μοναδικό αυτό κειμήλιο, το οποίο έφτασε στο λιμάνι του Πειραιά με πλοίο του Λιμενικού Σώματος συνοδεία του Καθηγούμενου της Ιεράς Μονής Βατοπεδίου Γέροντα Εφραίμ, υποδέχθηκε με τιμές αρχηγού κράτους ο Σεβασμιότατος Μητροπολίτης Πειραιώς κ. Σεραφείμ, εκπρόσωποι της πολιτικής και στρατιωτικής ηγεσίας και πλήθος πιστών.

Η Αγία Ζώνη φυλάσσεται στην Ιερά Μεγίστη Μονή Βατοπεδίου Αγίου Όρους, είναι το μοναδικό Θεομητορικό κειμήλιο το οποίο σώζεται από τον επίγειο βίο της Παναγίας και εξέρχεται για πρώτη φορά από το Άγιον Όρος μετά την πανδημία του κορoνοϊού.

Ο Δήμαρχος Πειραιά κ. Γιάννης Μώραλης, κατά την υποδοχή της Αγίας Ζώνης στο πρώτο λιμάνι της χώρας, τόνισε στον χαιρετισμό του:

«Yποδεχόμαστε στον Πειραιά για πρώτη φορά ένα πολύ σημαντικό κειμήλιο με μεγάλη αξία για την πίστη μας, για την Ορθοδοξία: την Αγία Ζώνη της Παναγίας. Είναι το μοναδικό κειμήλιο, το οποίο σώζεται από την επίγεια ζωή της Παναγίας και φυλάσσεται από τον 14ο αιώνα στη Μονή Βατοπαιδίου στο Άγιο Όρος.

Κάθε φορά που βγαίνει από το Άγιο Όρος, σε κάθε πόλη που μεταφέρεται για προσκύνηση, προσελκύει χιλιάδες πιστών, καθώς σε δύσκολες περιόδους, σε δύσκολες προσωπικές ή οικογενειακές στιγμές δίνει ανάταση στους πιστούς.

Είμαστε ιδιαίτερα χαρούμενοι που θα παραμείνει στην πόλη μας έως τις 13 Νοεμβρίου, στον Ιερό Ναό του Αγίου Νικολάου, o οποίος θα είναι 24 ώρες ανοιχτός για προσκύνηση.

Εκ μέρους όλων των Πειραιωτών θα ήθελα να ευχαριστήσω τον Σεβασμιότατο Μητροπολίτη μας κ. Σεραφείμ για τις άοκνες προσπάθειες του να έρθει στον Πειραιά το ιερό αυτό κειμήλιο, καθώς και τον ηγούμενο της Μονής Βατοπαιδίου, Γέροντα Εφραίμ, αλλά και τον κ. Μαρτίνο για τη συμβολή τους στην έλευση της Αγίας Ζώνης στην πόλη μας. Είναι μια πολύ σημαντική στιγμή για την πόλη μας, όλος ο Πειραιάς θα «αγκαλιάσει» αυτές τις ημέρες τον Άγιο Νικόλαο και την Αγία Ζώνη της Παναγίας. Σας ευχαριστώ».

Ειδήσεις σήμερα:

Κολωνός - 12χρονη: Στον εισαγγελέα ο 43χρονος ηλεκτρολόγος (εικόνες)

Μάνδρα - Αδελφοκτονία: Δίωξη στον 14χρονο για ανθρωποκτονία από πρόθεση

Πολεμική Αεροπορία: Εντυπωσιακή επίδειξη από μαχητικά στον Φλοίσβο (εικόνες)