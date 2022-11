Αθλητικά

Κολοσσός - ΠΑΟΚ: δεύτερη ήττα για τον “δικέφαλο του Βορρά”

Ο Κολοσσός, υπερσπίστηκε την έδρα του και πήρε τη νίκη κόντρα στον ΠΑΟΚ.

Με τον Τι Τζέι Σταρκς να το έχει πάρει... προσωπικά (29π.), ο Κολοσσός υπερασπίστηκε την έδρα του, απέναντι στον μαχητικότατο ΠΑΟΚ, βελτιώνοντας σε 2-3 το ρεκόρ του στην Α1 Ανδρών/Basket League. Οι «θαλασσί» επικράτησαν με 80-76, για την 5η αγωνιστική, υποχρεώνοντας την ομάδα του Άρη Λυκογιάννη στη δεύτερη ήττα της.

Μετά από ένα δυνατό ντέρμπι, ο φωτεινός πίνακας έγραψε στο 30΄ το «εύθραυστο» 53-54 υπέρ του ΠΑΟΚ, που έδειχνε αποφασισμένος για το δεύτερο εφετινό «διπλό» του. Ωστόσο, υπολόγιζε χωρίς τον Τι Τζέι Σταρκς, ο οποίος πήρε στην κυριολεξία... φωτιά στην επίθεση, σημειώνοντας τους 15 από τους 29 πόντους του στην τέταρτη περίοδο, δίνοντας απαντήσεις σε κάθε προσπάθεια ανατροπής του ΠΑΟΚ.

Μάλιστα, ο Αμερικανός γκαρντ και ο Χάρης Γιαννόπουλος είχαν την απαραίτητη ψυχραιμία από την γραμμή των ελευθέρων βολών, διαμορφώνοντας στα 5΄΄ για τη λήξη το 77-73, χαρίζοντας στον Κολοσσό ένα «μαξιλαράκι» ασφαλείας 4 πόντων, με το οποίο «κλείδωσε» τη νίκη.

Από τον ΠΑΟΚ, που πάλεψε μέχρι το φινάλε για μία νέα ανατροπή, ξεχώρισαν οι Χαντς και Φράνκε με 24 και 18 πόντους, αντίστοιχα.

Τα δεκάλεπτα: 15-16, 35-38, 53-54, 80-76.

ΔΙΑΙΤΗΤΕΣ: Τσαρούχα - Πιτσίλκας - Τσώνος

Οι συνθέσεις:

ΚΟΛΟΣΣΟΣ (Παπαθεοδώρου): Σταρκς 29 (2), Χρυσικόπουλος 8, Χατζηδάκης 2, Κατσίβελης 8, Γιαννόπουλος 7, Μορέιρα 14, Όσμπορν 3, Μπιλλής, Μπαρσέλο, Ιορδάνου, Τιγκ 7, Στεφάνοβιτς 2.

ΠΑΟΚ (Λυκογιάννης): Φράνκε 18 (3), Τσιακμάς 5 (1), Μαργαρίτης 3, Σαλούστρος 3, Ρένφρο 9, Χαντς 24 (3), Πόλι 5 (1), Σλαφτσάκης 3, Χρηστίδης 2, Καμπερίδης 4.

