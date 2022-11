Πολιτική

Τουρκία - Τζιτζικώστας: Η απαγόρευση εισόδου μου ήρθη με παρέμβαση της ΕΕ και της Ελλάδας

Τι αναφέρει σε ανάρτησή του ο Απόστολος Τζιτζικώστας για την απαγόρευση εισόδου του στη Σμύρνη. Οι αντιδράσεις του ΥΠΕΞ και των κομμάτων. Ακυρώνει την επίσκεψή του ο Μπακογιάννης.

Με μία ανάρτησή του στο Twitter, ο Απόστολος Τζιτζικώστας, αναφέρθηκε στην απαγόρευση εισόδου του στη Σμύρνη από τις Τουρκικές Αρχές.

Συγκεκριμένα, ο κ. Τζιτζικώστας, χωρίς να έχει διευκρινιστεί ο λόγος, θεωρήθηκε από τις αρχές της γειτονικής χώρας Persona Non Grata.

Οι τουρκικές αρχές δεν έδιναν σαφή απάντηση στον περιφερειάρχη Κεντρικής Μακεδονίας Απόστολο Τζιτζικώστα για ποιο λόγο δεν του επέτρεπαν την είσοδο στην Τουρκία.

Ο περιφερειάρχης Κεντρικής Μακεδονίας, ανέφερε χαρακτηριστικά στην ανάρτησή του στο Twitter: "Σας ευχαριστώ για τη συμπαράστασή σας. Μετά από ενέργειες της ΕΕ και της ελληνικής πλευράς, η τουρκική κυβέρνηση αποφάσισε να άρει την απαράδεκτη απαγόρευση εισόδου μου στην Τουρκία. Παρόλα αυτά εμμένω στην απόφασή μου να αναχωρήσω αμέσως από τη χώρα και να επιστρέψω στην Ελλάδα."

Σας ευχαριστώ για τη συμπαράστασή σας. Μετά από ενέργειες της ΕΕ και της ελληνικής πλευράς, η τουρκική κυβέρνηση αποφάσισε να άρει την απαράδεκτη απαγόρευση εισόδου μου στην Τουρκία. Παρόλα αυτά εμμένω στην απόφασή μου να αναχωρήσω αμέσως από τη χώρα και να επιστρέψω στην Ελλάδα.

Κυβερνητικές πηγές αναφέρουν ότι ο Απόστολος Τζιτζικώστας πήγε το πρωί στη Σμύρνη με το πλοίο που συνδέει τη Θεσσαλονίκη με τη Σμύρνη προκειμένου να προεδρεύσει στην Ευρωμεσογειακή Διάσκεψη της Επιτροπής Περιφερειών της ΕΕ. Όχι δηλαδή μόνο ως Έλληνας αλλά και ως Ευρωπαίος αξιωματούχος. Σύμφωνα με τις ίδιες πηγές, όταν έφθασε του είπαν ότι υπάρχει απαγόρευση εισόδου του στη χώρα. Όταν ζήτησε να του εξηγήσουν τους λόγους δεν δόθηκε απάντηση. Το ίδιο και στις ερωτήσεις που ακολούθησαν. Υπήρξε επικοινωνία του Περιφερειάρχη με το ΥΠΕΞ και τις αρμόδιες υπηρεσίες της ΕΕ. Ούτε σε αυτούς δόθηκε ο λόγος για την απαγόρευση εισόδου. Ο κ. Τζιτζικώστας παραμένει για την ώρα στο πλοίο και θα επιστρέψει στην Ελλάδα, σημείωναν οι κυβερνητικές πηγές.

Εν τω μεταξύ, για το θέμα ρωτήθηκαν στην συνάντηση που είχαν ο Δήμαρχος Κωνσταντινούπολης Εκρέμ Ιμάμογλου με τον Δήμαρχο Αθηναίων Κώστα Μπακογιάννη στην Τουρκία. Ο Εκρέμ Ιμάμογλου, ωστόσο είπε ότι θα δει τις λεπτομέρειες αύριο και θα προβεί σε δηλώσεις, ενώ ο Κώστας Μπακογιάννης είπε μεταξύ αλλων: "Θέλω να πιστεύω ότι ήταν ένα τεχνικό λάθος και ότι θα δοθούνε οι αναγκαίες εξηγήσεις αλλά θα δοθούνε και οι αναγκαίες συγγνώμες".

Καταδίκη από το ΥΠΕΞ

Ανακοίνωση για την «απαράδεκτη και καταχρηστική κράτηση και απαγόρευση εισόδου» του Περιφερειάρχη Κεντρικής Μακεδονίας Απόστολου Τζιτζικώστα από τις τουρκικές αρχές εξέδωσε το υπουργείο Εξωτερικών.

Συγκεκριμένα το ΥΠΕΞ αναφέρει: «Καταδικάζουμε απερίφραστα την απαράδεκτη και εντελώς καταχρηστική κράτηση και απαγόρευση εισόδου του Περιφερειάρχη Κεντρικής Μακεδονίας από τις τουρκικές αρχές στη Σμύρνη νωρίτερα σήμερα. Αναμένουμε από τις αρμόδιες τουρκικές αρχές να δοθούν άμεσα εξηγήσεις και τις καλούμε να λάβουν τα απαραίτητα μέτρα για να αποφευχθούν παρόμοια περιστατικά στο μέλλον. Η ελληνική Πρεσβεία στην Άγκυρα, καθώς και το Γενικό Προξενείο στη Σμύρνη κινητοποιήθηκαν από την πρώτη στιγμή προβαίνοντας σε σχετικές παραστάσεις προς το τουρκικό Υπουργείο Εξωτερικών».

Οι αντιδράσεις των κομμάτων

Σε ανάρτησή του στο Twitter ο τομεάρχης Εξωτερικών του ΣΥΡΙΖΑ Γιώργος Κατρούγκαλος αναφέρει: «Η απαγόρευση εισόδου στον κ. Τζιτζικώστα, που έφτασε στη Σμύρνη με την ακτοπλοϊκή σύνδεση από Θεσσαλονίκη, που όλοι στηρίξαμε, συνιστά παραβίαση του διεθνούς δικαίου κ προσβολή της Ελλάδας κ της ΕΕ. Περιμένουμε εξηγήσεις και επανόρθωση». Η απαγόρευση εισόδου στον κ. Τζιτζικώστα, που έφτασε στη Σμύρνη με την ακτοπλοϊκή σύνδεση απο Θεσσαλονίκη, που όλοι στηρίξαμε, συνιστά παραβίαση του διεθνούς δικαίου κ προσβολή της Ελλάδας κ της ΕΕ.

Περιμενουμε εξηγήσεις κ επανόρθωση. — George Katrougalos (@gkatr) November 5, 2022

Ανακοίνωση για το περιστατικό εξέδωσε το ΚΚΕ το οποίο χαρακτηριστικά αναφέρει: "Το ΚΚΕ καταδικάζει την απαγόρευση από τις τουρκικές αρχές της εισόδου του Περιφερειάρχη της Κεντρικής Μακεδονίας, Α. Τζίτζικώστα, στη Σμύρνη. Αποτελεί ενέργεια που εντάσσεται στο πλαίσιο των προκλήσεων που ακολουθεί η τουρκική κυβέρνηση και που απ’ ό,τι φαίνεται, επεκτείνεται ακόμη και στο πεδίο της μετακίνησης προσώπων μεταξύ των δυο χωρών." Από την πλευρά της, η Ελληνική Λύση αναφέρει: «Η απαγόρευση εισόδου στην χώρα και η παράνομη κράτηση (επί ώρες) του περιφερειάρχη Κεντρικής Μακεδονίας, Απόστολου Τζιτζικώστα, από τις τουρκικές αρχές στη Σμύρνη, συνιστά πρωτοφανή και βάρβαρη πρόκληση κατά της Ελλάδας και των Ελλήνων. Η πολιτική της υποχωρητικότητας και της δουλοπρέπειας έχει αποθρασύνει πλήρως τους Τούρκους. Η πρέπουσα απάντηση σε αυτή την ενέργεια, είναι η άμεση απέλαση που πρέσβη της Τουρκίας και η ταυτόχρονη ενημέρωση ΕΕ και ΝΑΤΟ ότι κάθε τουρκικό μη επανδρωμένο αεροσκάφος που θα παραβιάζει τον εναέριο χώρο της Ελλάδας θα καταρρίπτεται. Οτιδήποτε άλλο συνιστά μιθριδατισμό. Με «χαρτοπόλεμο» δεν αποτρέπεται η εθνική απειλή» Ο Μπακογιάννης ακυρώνει την επίσκεψη στη Σμύρνη Την καταδίκη του εξέφρασε ο Δήμαρχος Αθηναίων Κώστας Μπακογιάννης μετά την αδιανόητη πρόκληση των Τούρκων να μην επιτρέψουν στον Περιφερειάρχη Κεντρικής Μακεδονίας Απόστολο Τζιτζικώστα να εισέλθει στη γείτονα χώρα, προκειμένου συμμετάσχει στην Ευρωμεσογειακή Συνέλευση (ARLEM). Έχοντας στο πλευρό του τον Δήμαρχο της Κωνσταντινούπολης Εκρέμ Ιμάμογλου ο Δήμαρχος της Αθήνας δήλωσε: «Μου είναι πραγματικά αδιανόητο να φανταστώ, μου είναι πολύ δύσκολο να καταλάβω πως μπορεί να απαγορεύεται η ελεύθερη είσοδος σε μία χώρα, ενός αυτοδιοικητικού, ενός περιφερειάρχη. Ενός ανθρώπου, που μεταξύ άλλων, έχει διατελέσει και πρόεδρος της επιτροπής των περιφερειών της ΕΕ. Θέλω να πιστεύω πως θα δοθούν οι αναγκαίες εξηγήσεις, αλλά και οι απαραίτητες συγγνώμες». Μετά την ακραία πρόκληση των Τούρκων, ο Δήμαρχος Αθηναίων είχε τηλεφωνική επικοινωνία με τον Περιφερειάρχη Κεντρικής Μακεδονίας Απόστολο Τζιτζικώστα, ενώ κατόπιν συνεννόησης με το Υπουργείο Εξωτερικών προχώρησε στην ακύρωση της συμμετοχής του στην Ευρωμεσογειακή Συνέλευση και συνολικά την επίσημη επίσκεψη του στη Σμύρνη. Μάλιστα, ενημέρωσε για το συμβάν τον Δήμαρχο Κωνσταντινούπολης Εκρέμ Ιμάμογλου, ο οποίος δεσμεύτηκε αύριο το πρωί στη δημόσια εκδήλωση εγκαινίων ενός πάρκου αφιερωμένο στο δίκτυο B40, να προβεί από κοινού με τον Δήμαρχο Αθηναίων σε σχετική δήλωση. Ο Κωστας Μπακογιαννης σημείωσε ότι πριν από περίπου ένα χρόνο Αθήνα και Κωνσταντινούπολη δημιούργησαν από κοινού το δίκτυο Β40, σε μια προσπάθεια να ενισχυθεί η περιφερειακή συνεργασία. «Θέλαμε, σε πείσμα των καιρών να στείλουμε ένα πολύ ξεκάθαρο μήνυμα πως μπορούμε από κάτω προς τα πάνω να χτίσουμε γερές γέφυρες συνεργασίας, αλληλοκατανόησης, αλληλοσεβασμού, διαλόγου» δήλωσε με έμφαση ο Δήμαρχος Αθηναίων, για να προσθέσει ότι «μην ξεχνάτε πως οι δήμοι είμαστε ο πλησιέστερος δημοκρατικός θεσμός στον πολίτη, πράγμα που σημαίνει πως έχουμε τη δυνατότητα να διερμηνεύσουμε, αν θέλετε, καλύτερα τα συναισθήματα των λαών μας.»



