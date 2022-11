Αθλητικά

Τσιτσιπάς - Paris Master: μεγάλη μάχη αλλά... ήττα κόντρα στον Τζόκοβιτς

Ο Στέφανος Τσιτσιπάς έδωσε μια μεγάλη μάχη όμως στο τέλος το εισιτήριο για τον τελικό κέρδισε ο Σέρβος τενίστας.

Μετά από ένα ημιτελικό που «έσπασαν καρδιές» ο Στέφανος Τσιτσιπάς «λύγισε» στο τάι μπρέικ από τον Νόβακ Τζόκοβιτς, με το Σέρβο να επικρατεί 2-1 σετ (6-2, 3-6, 7-6 (4) και να παίρνει το «εισιτήριο» για το μεγάλο τελικό του Paris Masters, όπου την Κυριακή (6/11) θα βρεθεί αντιμέτωπος με τον Δανό, Ρούνε.

Ο Έλληνας πρωταθλητής πάλεψε με όλες του τις δυνάμεις απέναντι σε έναν από τους κορυφαίους τενίστες όλων των εποχών, έστειλε τον ημιτελικό στο τάι μπρέικ, όπου προηγήθηκε με 4-3 κάνοντας break στο σερβίς του «Νολε», αλλά ο τελευταίος απάντησε με δύο break στο σερβίς του 24χρονου και τελικά παρότι ο Τσιτσιπάς είχε τη μεγάλη ευκαιρία να ισοφαρίσει σε 5-5, ο Σέρβος έκλεισε το σετ με 7-6 (4) και πανηγυρίσε τη μεγάλη του νίκη.

Το... τείχος, Νόβακ Τζόκοβιτς, αποδείχθηκε αξεπέραστο (για μία ακόμη φορά) για τον Στέφανο Τσιτσιπά. Ο Έλληνας τενίστας έφτασε ένα βήμα πριν από τον 8ο τελικό του μέσα στο 2022, αλλά δεν τα κατάφερε απέναντι στο «Νολε», από τον οποίο ηττήθηκε ξανά, αυτή την φορά με 2-1, όπως είχε συμβεί πριν από μήνα και στην Αστάνα (είχε χάσει 2-0). Πλέον, ο Τζόκοβιτς προηγείται με 9-2 του 24χρονου στις μεταξύ τους αναμετρήσεις στο Tour, ενώ έκανε το 2Χ2 επί του Τσιτσιπά στο Παρίσι, μετά τη νίκη του με 2-0 και το 2019, τότε στους προημτελικούς της διοργάνωσης.

Ό,τι δεν είχε γίνει στα προηγούμενα ματς που έδωσε ο Έλληνας τενίστας στην «Πόλη του Φωτός» συνέβη σήμερα (5/11). Έχασε για πρώτη φορά σετ, ενώ δέχθηκε και break στο σερβίς του, κάτι που δεν έγινε στα ματς που έδωσε έως τώρα. Παρότι μετά το πρώτο break που έκανε ο Τζόκοβιτς στο 6ο game του πρώτου σετ κι έκτοτε έφτασε άνετα στο 1-0 (6-2), ο Τσιτσοιπάς, όχι μόνο δεν το έβαλε κάτω, αλλά έβγαλε αμέσως αντίδραση «πληρώνοντας» το μεγάλο αντίπαλό του με το ίδιο νόμισμα.

Στο δεύτερο σετ έκανε break στο σερβίς του «Νολε» στο 5ο game, προηγήθηκε με 3-2, υπερασπίστηκε το δικό του και με το υπέρ του 4-2 απέκτησε προβάδισμα νίκης. Αν και ο Τζόκοβιτς μείωσε σε 4-3, ο Έλληνας πρωταθλητής έκανε το 5-3 και λίγο αργότερα με δεύτερο break «έγραψε» το 6-3 και ισοφάρισε τον αγώνα (1-1).

Στο τρίτο σετ οι δύο μονομάχοι κράτησαν το σερβίς τους μέχρι το φινάλε, κι όλα κρίθηκαν στο τάι μπρέικ. Εκεί όπου η εμπειρία του Τζόκοβιτς, αλλά και η τύχη, τον οδήγησαν στον τελικό, όπου θα έχει την ευκαιρία να υπερασπιστεί τον τίτλο του.

Ο κάτοχος του τίτλου, Νόβακ Τζόκοβιτς στον 74ο ημιτελικό καριέρας σε ATP Masters 1000 (μετρά δύο λιγότερους από τον Ναδάλ), έφτασε τις 13 σερί νίκες στο Παρίσι κι απόλυτα δίκαια πήρε το «εισιτήριο» για τον 56ο τελικό του σε 1000άρι τουρνουά.

Απέδειξε και σήμερα ότι βρίσκεται σε εξαιρετική κατάσταση, πετυχαίνοντας την 13η του σερί νίκη στο Tour (τελευταία φορά ηττήθηκε στο Laver Cup του Σεπτεμβρίου από τον Φελίξ Οζέρ-Αλιασίμ.)

