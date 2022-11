Πολιτική

Ελληνοτουρκικά - Αποστολάκης: να είμαστε προετοιμασμένοι και για το ενδεχόμενο της πολεμικής σύρραξης

Τι ανέφερε ο τέως υπουργός Εθνικής Άμυνας για τις προκήσεις της Άγκυρας, από τη Λευκωσία που βρέθηκε.

Πρέπει να είμαστε προετοιμασμένοι και για το χειρότερο ενδεχόμενο της πολεμικής σύρραξης. Και αυτό πρέπει να το γνωρίζουν καλά όλοι, φίλοι και αντίπαλοι. Οι Ελληνες έχουν δείξει πώς αντιδρούν στις προκλήσεις μέσα στην Ιστορία, ανέφερε από τη Λευκωσία ο τέως υπουργός Εθνικής Άμυνας της Ελλάδας Ευάγγελος Αποστολάκης.

Ο κος Αποστολάκης συμμετείχε σε εκδήλωση με θέμα «Το ζήτημα της οριοθέτησης των θαλασσίων ζωνών στην Ανατολική Μεσόγειο» που συνδιοργάνωσαν στη Λευκωσία η Ολομέλεια των Προέδρων των Δικηγορικών Συλλόγων Ελλάδος και ο Παγκύπριος Δικηγορικός Σύλλογος, σημειώνοντας πως η Ελλάδα θα πρέπει να αξιοποιήσει αποτελεσματικά τις αμυντικές συμφωνίες που έχει συνάψει, ιδιαίτερα με τη Γαλλία και τις ΗΠΑ. Και πρόσθεσε: ''Στις ευκαιρίες περιλαμβάνεται και η δυνατότητα σταδιακής προώθησης των αποφάσεων για επέκταση των χωρικών υδάτων της Αιγιαλίτιδας ζώνης από τα 6 στα 12 ν.μ.. Εννοείται ότι η Ελλάδα δεν πρέπει να σταματήσει να καταγγέλλει το Casus Belli, ούτε και να το αποδέχεται. Η Ελλάδα δεν μπορεί να μετατραπεί σε χώρα ελεγχόμενης κυριαρχίας, λόγω της απόφασης της Εθνοσυνέλευσης ενός άλλου κράτους. Ωστόσο, η πράξη δείχνει ότι το Casus Belli αποτελεί πρόκληση για κάθε ελληνική κυβέρνηση και θα πρέπει να ερμηνεύεται κατά τρόπο, ο οποίος συνάδει με τα εθνικά συμφέροντα και όχι με τις κατά καιρούς εκδοχές και ερμηνείες που δίνει η Αγκυρα''.

Ο επίτιμος αρχηγός ΓΕΕΘΑ υποστήριξε ότι η επέκταση των χωρικών υδάτων της Ελλάδας θα πρέπει να προχωρήσει άμεσα, μετά και το τουρκολυβικό μνημόνιο αλλά και την υπό διαμόρφωση κατάσταση στην Τρίπολη της Λιβύης, που όπως είπε αφορά την προσπάθεια ανακήρυξης υφαλοκρηπίδας με βάση τη μέση της απόστασης από το νοτιότερο κομμάτι της Πελοποννήσου με τις ακτές της Λιβύης.

''Η επέκταση των χωρικών υδάτων, η άσκηση δηλαδή του νομικού δικαιώματος της Ελλάδας να κάνει κάτι τέτοιο στα νότια της Κρήτης και ανατολικά, αποτελεί μια απολύτως νόμιμη απάντηση. Δίδει, δε, το μήνυμα, για την αποφασιστικότητα της Ελλάδας να προχωρήσει στην προάσπιση των δικαιωμάτων της και να υποστηρίξει μια καλή απάντηση σε όλους όσους πιστεύουν ότι μπορούν να προχωρούν μονομερώς και να κατακρεουργούν κάθε έννοια Διεθνούς Δικαίου. Η υπόθεση των 12 ν.μ. πρέπει να βρίσκεται συνεχώς στο τραπέζι από την Ελλάδα, ακόμη και αν αυτή δεν αξιοποιηθεί άμεσα. Πρέπει να είναι σαφές στην αντίπερα όχθη στην Αγκυρα ότι κανένας στην Αθήνα, καμία Κυβέρνηση, κανένα κόμμα, δεν παραιτείται από τα κυριαρχικά δικαιώματα αλλά και δικαιοδοσίες που προβλέπονται σαφώς στο Διεθνές Δίκαιο'', τόνισε χαρακτηριστικά.

