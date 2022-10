Πολιτική

Ελληνοτουρκικά - Αποστολάκης: Ο Ερντογάν κάνει το μαύρο - άσπρο (βίντεο)

Ο πρώην υπουργός Εθνικής Άμυνας και πρώην Αρχηγός ΓΕΕΘΑ, μίλησε στον ΑΝΤ1. για τις προκλήσεις του Τούρκου Προέδρου κατά της Ελλάδας.

Για τις ευθείες απειλές που εκτοξεύει ο Τούρκος Πρόεδρος Ταγίπ Ερντογάν σχολίασε στην εκπομπή «Καλημέρα Ελλάδα» ο πρώην υπουργός Εθνικής Άμυνας και πρώην Αρχηγός ΓΕΕΘΑ, Ευάγγελος Αποστολάκης.

Για την φράση που είπε ο Τούρκος πρόεδρος σε ένα από τα παραληρήματά του ο κ. Αποστολάκης απαντά «έλα, να δούμε τι μπορείς να κάνεις» κάνοντας λόγο για «πρωτόγνωρες δηλώσεις και προσβλητικές για τους Έλληνες. Όλες αυτές οι φραστικές απειλές δεν μπορεί να μην μας ανησυχούνε. Θα πρέπει να σκεφτούμε πως θα διαχειριστούμε αυτή την κατάσταση».

Ο κ. Αποστολάκης εκτίμησε πως αυτή η φιλοπελμική θα «ξεφουσκώσει, καθώς ο Ερντογάν έχει απλώσει όλο το παιχνίδι στο τραπέζι, εργαλοποιεί την κατάσταση προκειμένου να πείσει τις ΗΠΑ να του δώσουν τα εξοπλιστικά που έχει ζητήσει και τα κιτς για την αναβάθμιση των F16. Επιπλέον προσπαθεί να έχει κυρίαρχο ρόλο στα θέματα της αξιοποίησης ενέργειας στην Ανατολική Μεσόγειο».

Για το ενδεχόμενο διαλόγου σε διμερές επίπεδο Ελλάδας – Τουρκίας υπό την εποπτεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ο κ. Αποστολάκης είπε ότι ο «Ερντογάν δεν θέλει να γίνει διεθνές το θέμα, θέλει η Ευρώπη να πιέσει την Ελλάδα να κουβεντιάσει με την Τουρκία για όλα όσα αξιώνει».

Ο κ. Αποστολάκης δήλωσε χαρακτηριστικά πως η «Τουρκία θέλει να κάνει το άσπρο-μαύρο. Από τη μία προσπαθεί να πείσει όλη την διεθνή κοινή γνώμη πως ο επιθετικός και ο παραβάτης είναι η Ελλάδα. Από την άλλη η παραβιάσεις, οι υπερπτήσεις και οι προκλήσεις ξεκινάνε από την Ελλάδα».