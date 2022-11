Κοινωνία

Η κακοκαιρία “EVA” σαρώνει την χώρα - Έντονα φαινόμενα και στην Αττική (εικόνες)

Σε εξέλιξη η επέλαση της κακοκαιρίας στην χώρα με καταιγίδες, κεραυνούς και ισχυρούς ανέμους. Μηνύματα απο το 112 και συστάσεις από την ΓΓΠΠ. Live η πορεία της κακοκαιρίας.



Σε εξέλιξη βρίσκεται η επέλαση της κακοκαιρίας "EVA" η οποία ξεκίνησε απο το Ιόνιο και επηρεάζει το μεγαλύτερο μέρος της χώρας. Ηδη, λίγο μετά τα μεσάνυχτα η κακοκαιρία άρχισε να χτυπά και την Αττική.

Η κακοκαιρία έκανε την εμφάνισή της με έντονα φαινόμενα στην περιοχή της Αττικής λίγο μετά τα μεσάνυχτα του Σαββάτου.

Λίγο μετά τη 1 μετά τα μεσάνυχτα άρχισε να βρέχει καταρρακτωδώς σε όλο τον νομό Αττικής, με αστραπές, βροντές και ισχυρούς ανέμους.

Ακόμη σημειώθηκαν διακοπές ρεύματος στο κέντρο της Αθήνας, την Καλλιθέα και τη Νίκαια.

Δείτε σε πραγματικό χρόνο την μετακίνηση της κακοκαιρίας "EVA":

Ήδη, από το πέρασμα της κακοκαιρίας έχουν χτυπηθεί Ιόνιο και Δυτική Ελλάδα.

Μήνυμα μέσω του 112 εστάλη λίγο πριν απο τις 7 το απόγευμα του Σαββάτου στους κατοίκους της Αττικής προειδοποιώντας τους για επικίνδυνα καιρικά φαινόμενα από αργά σήμερα το βράδυ του Σαββάτου έως και το απόγευμα της Κυριακής, ενώ λίγο πριν τις 10 το βράδυ αντίστοιχο μήνυμα έλαβε και η Θεσσαλονίκη.

Σε έκτακτη ενημέρωση το απόγευα του Σαββάτου ο υπαρχηγός του Πυροσβεστικού Σώματος, Ιωάννης Πετρούτσος, για την εξέλιξη της κακοκαιρίας «EVA, απηύθυνε ισχυρή σύσταση στους κατοίκους των περιοχών που αναμένεται να πλήξει η κακοκαιρία, να περιορίσουν τις μετακινήσεις τους στις απολύτως απαραίτητες.

Επίσης, λόγω της κακοκαιρίας κλειστά θα παραμείνουν τα καταστήματα, που επρόκειτο να λειτουργήσουν την Κυριακή.





Σύσκεψη στο Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη

Διευρυμένη σύσκεψη για την λήψη μέτρων αντιμετώπισης της επερχόμενης κακοκαιρίας, πραγματοποιήθηκε το Σάββατο στο υπουργείο Προστασίας του Πολίτη, υπό τον υπουργό Προστασίας του Πολίτη, Τάκη Θεοδωρικάκο και με την παρουσία του αρχηγού της Ελληνικής Αστυνομίας, Αντιστράτηγου Κωνσταντίνου Σκούμα. Ο κ. Θεοδωρικάκος ζήτησε από τις Αστυνομικές Αρχές να τεθούν, από τις επόμενες ώρες, σε πλήρη ετοιμότητα, προκειμένου να συνδράμουν ουσιαστικά, με μέσα και έμψυχο δυναμικό, τον σχεδιασμό του υπουργείου Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας και να αντιμετωπιστούν τα όποια τυχόν προβλήματα ανακύψουν.

Βροχές, καταιγίδες και τοπικές χαλαζοπτώσεις την Κυριακή

Την Κυριακή βροχές και καταιγίδες θα εκδηλωθούν στις περισσότερες περιοχές της χώρας, φαινόμενα που τοπικά θα είναι έντονα έως πολύ έντονα και τα οποία το βράδυ θα αρχίσουν να περιορίζονται στα ανατολικά, στα κεντρικά, στα νότια και στο Αιγαίο. Κατά τόπους θα εκδηλωθούν και χαλαζοπτώσεις.

Από τις απογευματινές ώρες την Κυριακή πολύ έντονα φαινόμενα θα εκδηλωθούν στις Κυκλάδες, στα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου, στα Δωδεκάνησα και σε περιοχές της Κρήτης. Οι ατμοσφαιρικές συνθήκες ευνοούν τη μεταφορά σκόνης από την Αφρική.

Η θερμοκρασία, σύμφωνα με το meteo του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών, θα κυμανθεί στη Δυτική Μακεδονία από 5 έως 15 βαθμούς, στην υπόλοιπη Βόρεια Ελλάδα από 5 έως 21, στην Ήπειρο από 8 έως 19 βαθμούς, στη Θεσσαλία από 8 έως 20, στα υπόλοιπα ηπειρωτικά από 8 έως 21 βαθμούς, στα νησιά του Ιονίου από 13 έως 18 και στα νησιά του Αιγαίου και την Κρήτη από 12 έως 22-23 βαθμούς Κελσίου.

Οι άνεμοι στο Αιγαίο θα πνέουν νότιοι νοτιοανατολικοί με εντάσεις 5-6 Μποφόρ και τοπικά 7 Μποφόρ, στρεφόμενοι το βράδυ σε ανατολικούς έως βορειοανατολικούς με εντάσεις 5-6 Μποφόρ. Στο Ιόνιο θα πνέουν άνεμοι νοτίων διευθύνσεων με εντάσεις 6-7 Μποφόρ και από το βράδυ άνεμοι βορείων διευθύνσεων με μικρή εξασθένηση. Επισημαίνεται ότι κατά τη διάρκεια εκδήλωσης καταιγίδων οι άνεμοι θα είναι τοπικά θυελλώδεις.

Στην Αττική αναμένονται ισχυρές βροχές και καταιγίδες κατά περιόδους. Αυξημένη είναι η πιθανότητα εκδήλωσης χαλαζοπτώσεων. Οι άνεμοι θα πνέουν νότιοι νοτιοανατολικοί με εντάσεις 5-6 Μποφόρ και από αργά το βράδυ ανατολικοί βορειοανατολικοί με εντάσεις έως 5 Μποφόρ, όμως κατά τη διάρκεια εκδήλωσης καταιγίδων οι άνεμοι θα ενισχύονται τοπικά σε θυελλώδεις. Αυξημένες θα είναι οι συγκεντρώσεις σκόνης στην ατμόσφαιρα. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 16 έως 20 βαθμούς.

Στη Θεσσαλονίκη αναμένονται ισχυρές βροχές και καταιγίδες κατά περιόδους. Αυξημένη είναι η πιθανότητα εκδήλωσης χαλαζοπτώσεων. Οι άνεμοι θα πνέουν ανατολικοί νοτιοανατολικοί με εντάσεις 4-5 Μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 14 έως 19 βαθμούς.

