Κακοκαιρία “EVA” - Ραφήνα: κλαδί δέντρου προκάλεσε ζημιές σε αυτοκίνητα (εικόνες)

Το μεγάλο κλαδί σχεδόν "καλυψε" το ένα απο τα δύο αυτοκίνητα.

Έντονο ήταν το πέρασμα της κακοκαιρίας “EVA” τα ξημερώματα στην Ραφήνα

Στη Διασταύρωση της Ραφήνας, ένα μεγάλο κλαδί από τον ευκάλυπτο που βρίσκεται στο πάρκινγκ του Σαραγούδα, έσπασε και έπεσε πάνω σε δύο αυτοκίνητα που βρίσκονται παρκαρισμένα από κάτω

Ευτυχώς, όπως αναφέρουν στο irafina.gr, εκείνη την ώρα δεν πέρναγε κανείς και δεν υπήρξε κάποιος τραυματισμός παρά μόνο υλικές ζημιές στα δύο οχήματα

Όπως μπορείτε να δείτε και στις εικόνες του irafina.gr, το μεγάλο κλαδί έχει καλύψει σχεδόν το ένα από τα δύο οχήματα.

Η κακοκαιρία έκανε την εμφάνισή της με έντονα φαινόμενα στην περιοχή της Αττικής λίγο μετά τα μεσάνυχτα του Σαββάτου.

Λίγο μετά τη 1 μετά τα μεσάνυχτα άρχισε να βρέχει καταρρακτωδώς σε όλο τον νομό Αττικής, με αστραπές, βροντές και ισχυρούς ανέμους.

Σύμφωνα με την Πυροσβεστική μέχρι στιγμής έχουν γίνει 13 κλήσεις στο επιχειρησιακό της κέντρο, οι οποίες αφορούσαν κοπές δέντρων, που έπεσαν σε διάφορες περιοχές της Αττικής, ενώ στο Χαϊδάρι ένα κεραυνός έπεσε σε φοίνικα με αποτέλεσμα να εκδηλωθεί πυρκαγιά, που προκάλεσε ζημίες σε μια τέντα και ένα σταθμευμένο αυτοκίνητο.

Δείτε σε πραγματικό χρόνο την μετακίνηση της κακοκαιρίας "EVA":

Έκτακτο δελτίο ΕΜΥ: οι ισχυρές καταιγίδες κινούνται προς τα ανατολικά

Το Έκτακτο Δελτίο Επικίνδυνων Καιρικών Φαινομένων που εκδόθηκε αρχικά στις 3 Νοεμβρίου 2022 και αφορά στην εξέλιξη της κακοκαιρίας "EVA" και το οποίο ανανεώνεται κάθε 12 ώρες, επικαιροποιείται σύμφωνα με τα τελευταία προγνωστικά στοιχεία.

Επικίνδυνα καιρικά φαινόμενα θα συνεχίζουν να εκδηλώνονται κατά τόπους στη χώρα μας σήμερα Κυριακή (06-11-22) και έως τις πρώτες πρωινές ώρες της Δευτέρας (07-11-22).

Η κακοκαιρία έχει ως κύρια χαρακτηριστικά τα μεγάλα ύψη βροχής, τις μεγάλες ραγδαιότητες και τη μεγάλη συχνότητα κεραυνών.

Πιο αναλυτικά, ισχυρές βροχές και καταιγίδες θα εκδηλώνονται:

μέχρι το μεσημέρι της Κυριακής (06-11-22) στο νότιο Ιόνιο και τη δυτική Πελοπόννησο μέχρι και τις απογευματινές ώρες της Κυριακής (06-11-22) στην κεντρική Μακεδονία, την ανατολική Θεσσαλία, την Αττική και την ανατολική Πελοπόννησο μέχρι τις βραδινές ώρες της Κυριακής (06-11-22) στις Σποράδες, την Εύβοια, τις Κυκλάδες και τη δυτική Κρήτη από νωρίς το απόγευμα της Κυριακής (06-11-22) μέχρι και τις πρώτες πρωινές ώρες της Δευτέρας (07-11-22) στο ανατολικό Αιγαίο από την περιοχή Σάμου-Ικαρίας και νοτιότερα μέχρι και τα Δωδεκάνησα.

Πηγή: irafina.gr

