Πέθανε η Μαίρη Ταράση

Θλίψη σκόρπισε στον ελληνικό αθλητισμό ο εξαιρετικά πρόωρος θάνατος της Μαίρης Ταράση.



Σε ηλικία 42 ετών έφυγε από την ζωή η Μαίρη Ταράση, μετά από άνιση μάχη με τον καρκίνο, βυθίζοντας στο πένθος το ελληνικό χάντμπολ και γενικότερα τον ελληνικό αθλητισμό.

Η Μαίρη Ταράση, κόρη του παλαίμαχου ποδοσφαιριστή και επί χρόνια προπονητή ακαδημιών του Παναθηναϊκού, Κώστα Ταράση, είχε αγωνιστεί στις ομάδες χάντμπολ στο Κορωπί, στον Παράδεισο Αμαρουσίου, την ΔΙΚΕΑ Νέας Ιωνίας, τον ΓΑΣ Καματερού και τον Αθηναϊκό, ενώ διατέλεσε προπονήτρια στα τμήματα υποδομής των Βριλησσίων, του Αθηναϊκού, της ΑΕΚ και του Λεωνίδα Αγίων Αναργύρων.

Η Μαίρη Ταράση άφησε πίσω της και ένα 7χρονο κοριτσάκι.

Η ανακοίνωση της ΟΧΕ

"Η Ομοσπονδία Χειροσφαιρίσεως Ελλάδος (ΟΧΕ) μέσα σε κλίμα οδύνης ανακοινώνει ότι έφυγε σήμερα από τη ζωή, μετά από γενναία μάχη με την επάρατη νόσο, η Μαίρη Ταράση σε ηλικία μόλις 42 ετών. Η ΟΧΕ αποχαιρετά συγκλονισμένη μία μεγάλη αγωνίστρια, ένα σπάνιο κορίτσι που φώτισε με την παρουσία της το άθλημα του χάντμπολ που τόσο αγάπησε και αφοσιώθηκε. Η είδηση του θανάτου της σκόρπισε θλίψη όλους όσοι είχαν την τύχη να τη γνωρίσουν και να συνεργαστούν μαζί της.

Ο Πρόεδρος Κώστας Γκαντής, τα μέλη του Δ.Σ. της ΟΧΕ, ο Α’ Αντιπρόεδρος της ΕΟΕ Στέλιος Αγγελούδης, το προσωπικό και το γραφείο Τύπου της Ομοσπονδίας συγκλονισμένοι εκφράζουν τα πιο θερμά τους και ειλικρινή τους συλλυπητήρια στους οικείους της Μαίρης Ταράση και φυσικά στην 7χρονη και μονάκριβη κόρη της Κωνσταντίνα, η οποία σε αυτή την τόσο τρυφερή ηλικία θα πρέπει να βρει τη δύναμη να μεγαλώσει, βιώνοντας αυτή την τεράστια απώλεια."

