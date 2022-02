Αθλητικά

Εισβολή στην Ουκρανία: αναβολή σε αγώνα Ελλάδας - Λευκορωσίας

Τι αναφέρει σε ανακοίνωση της η Ευρωπαϊκή Ομοσπονδία Χαντμπολ για τους αγώνες, λόγω και της κατάστασης στην Ουκρανία. Ποιοι άλλοι αγώνες αναβάλλονται.

Η Ευρωπαϊκή Ομοσπονδία Χάντμπολ εξέδωσε απόφαση, καθώς η παρούσα κατάσταση και οι εξελίξεις, όπως αναφέρεται, δεν καθιστούν δυνατή την διεξαγωγή των παρακάτω αγώνων:

Ο αγώνας του EHF Champions League Ανδρών μεταξύ HC Meshkov Brest (BLR) και HC Vardar 1961 (MKD) για τις 2 Μαρτίου 2022 στη Μπρεστ.

Οι αγώνες για τα προκριματικά του EHF EURO 2022 γυναικών μεταξύ Ελλάδας και Λευκορωσίας, ήταν αρχικά προγραμματισμένοι για τις 2 Μαρτίου στη Χαλκίδα και για τις 6 Μαρτίου στο Μινσκ.

Και οι τρεις αγώνες δεν θα διεξαχθούν όπως είχαν προγραμματιστεί.

Η Ευρωπαϊκή Ομοσπονδία Χάντμπολ θα ασχοληθεί περαιτέρω με τον χειρισμό αυτών των αγώνων και τις συνέπειες σε ξεχωριστή διαδικασία.

Η ΕΗF συνεχίζει να παρακολουθεί στενά την εξέλιξη της κατάστασης για να αξιολογήσει την πιθανή ανάγκη για περαιτέρω αποφάσεις.

