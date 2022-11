Αθλητικά

Basket League: Το Περιστέρι “έσβησε” με “κατοστάρα” την Καρδίτσα

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Εύκολη νικη για το Περιστέρι, στο ντεμπούτο του Δημήτρη Αγραβάνη.

Με τον Μάρκους Ντένμον να προσφέρει μία μοναδική... παράσταση (29π., 7/10τρ.), το Περιστέρι συνέτριψε την Καρδίτσα, στο κλειστό «Ανδρέας Παπανδρέου», για την 5η αγωνιστική της Α1 Ανδρών/Basket League. Η ομάδα του Βασίλη Σπανούλη σημείωσε... κατοστάρα (102-77) στο ντεμπούτο του Δημήτρη Αγραβάνη, βελτιώνοντας σε 3-2 το ρεκόρ της και υποχρεώνοντας την Καρδίτσα στην τρίτη ήττα της σε τέσσερις αναμετρήσεις.

Η διάρκεια του Περιστερίου στο κομμάτι της παραγωγικότητας, σε συνδυασμό με την άμυνα του πρώτου ημιχρόνου, όταν περιόρισε την Καρδίτσα στους 30 πόντους, έκαναν τη διαφορά για την ομάδα του Βασίλη Σπανούλη, που κυριάρχησε στον τομέα των ριμπάουντ (49 έναντι 31) και της δημιουργίας (29 έναντι 15 ασίστ).

Ουσιαστικά οι γηπεδούχοι μπήκαν σε τροχιά νίκης από το 18ο λεπτό, όταν εκτόξευσαν τη διαφορά στο μη αναστρέψιμο +23 (48-25), μετατρέποντας το υπόλοιπο της αναμέτρησης σε τυπική διαδικασία, ειδικά από τη στιγμή που ο Πρίτζετ (25π.) πάλευε μόνος του για την ανατροπή...

Από το Περιστέρι, ο Σακούρ Τζούστον (21π., 9ρ., 5ασ.) αποτέλεσε άξιο συμπαραστάτη του Ντένμον στην επίθεση, ενώ θετικός ήταν ο Δημήτρης Αγραβάνης με 13 πόντους.

Τα δεκάλεπτα: 23-12, 50-30, 72-54, 102-77

ΔΙΑΙΤΗΤΕΣ: Μαλαμάς, Καρπάνος, Τσιμπούρης

Οι συνθέσεις:

ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ (Σπανούλης): Μπίλαν 11, Ραντάνοβ 2, Πουλιανίτης 2, Ντένμον 29 (7), Ντέιβις 10, Τζούστον 21, Φρανσίσκο 4, Φύτρος, Μωραΐτης 10 (2), Αγραβάνης 13, Ζούγρης, Σταυρακόπουλος.

ΚΑΡΔΙΤΣΑ (Αγγέλου): Μποχάιμ 4, Πριτζέτ 25 (5), Μπέιτμον 19 (2), Αγραβάνης 7 (1), Γόντικας 6, Αθηναίου, Καρράς, Καλαϊτζάκης, Ντελόριε 8, Τσούκας, Γκάμπροβσεκ 6, Πεφάνης.

Ειδήσεις σήμερα:

Ο Άαρον Κάρτερ βρέθηκε νεκρός στην μπανιέρα του

Υποκλοπές – Ντογιάκος: Παρέμβαση μετά από δημοσίευμα για παρακολουθήσεις

Τζιτζικώστας: Αστειότητες των Τούρκων τα περί συνωνυμίας