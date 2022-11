Πολιτική

Τζιτζικώστας: Η Τουρκία διολισθαίνει συνεχώς σε τακτικές προκλήσεων από το “βαθύ κράτος”

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Ο Περιφερειάρχης Κεντρικής Μακεδονίας, περιέγραψε στην εκπομπή "Καλημέρα Ελλάδα", την περιπέτεια του στην Σμύρνη, όπου οι Αρχές του απαγόρευσαν την είσοδο στην Τουρκία

Ο Περιφερειάρχης Κεντρικής Μακεδονίας, Απόστολος Τζιτζικώστας, μιλώντας στην εκπομπή του ΑΝΤ1 «Καλημέρα Ελλάδα», αναφέρθηκε στο περιστατικό με την προσωρινή απαγόρευση εισόδου του στην Τουρκία, όταν πήγε ως καλεσμένος στη Σμύρνη.

«Έφτασα στο λιμάνι της Σμύρνης, προχθές γύρω στις 10 το πρωί. Κατά την έξοδο μου από το πλοίο κι αφού με υποδέχθηκαν οι τοπικές Αρχές της Σμύρνης, εκπρόσωποι της τουρκικής Κυβέρνησης με σταμάτησαν και μου είπαν ότι υπάρχει απαγόρευση εισόδου για μένα στην Τουρκία», είπε ο κ. Τζιτζικώστας.

«Ενδεικτικό της κατάστασης είναι ότι αιφνιδιάστηκαν ακόμη και οι εκπρόσωποι της δημοτικής Αρχής της Σμύρνης, καθώς ήταν πασιφανές ότι τα επιχειρήματα που παρουσιάστηκαν δεν μπορούν να σταθούν και δεν αξίζουν καν σχολιασμού», τόνισε ο κ. Τζιτζικώστας και πρόσθεσε.

«Δυστυχώς η Τουρκία διολισθαίνει συνεχώς σε τακτικές προκλήσεων και το βαθύ κράτος της έχει ισχυροποιηθεί πάρα πολύ τον τελευταίο καιρό. Οι προβοκάτσιες έχουν γίνει δεύτερη φύση για την Άγκυρα».

«Η Τουρκία γνώριζε για την επίσκεψη μου εδώ και πολύ καιρό», είπε ο κ. Τζιτζικώστας και υποστήριξε ότι θα πρέπει να προβληματιστεί και η Ε.Ε για τη στάση της.

Στη συνέχεια και ερωτηθείς σχετικά ανέφερε ότι «επί 6-7 ώρες με υποχρέωσαν να περιμένω στο Α.Τ του Τελωνείου Σμύρνης μαζί με την πρόξενο της χώρας μας. Στο διάστημα αυτό επικοινώνησαν μαζί μου για να μου εκφράσουν τη συμπαράσταση τους οι δήμαρχοι Κωνσταντινούπολης και Σμύρνης» και κατέληξε λέγοντας πως «από την πρώτη στιγμή αποφάσισα ότι δε θα μείνω στην Τουρκία και θα επιστρέψω άμεσα στην Ελλάδα».

Ειδήσεις σήμερα:

“Ενώπιος Ενωπίω” - Τσούνης: Τι θα κάνουν οι ΗΠΑ αν η Τουρκία επιτεθεί στην Ελλάδα

ΗΠΑ: Η Σελέστ Γουόλαντερ στην Τουρκία για “παζάρια”

ΕΦΚΑ - ΔΥΠΑ: Οι πληρωμές της εβδομάδας