Αφγανιστάν: Οι Ταλιμπάν αποκάλυψαν τον τάφο του ιδρυτή τους

Ο τάφος του μουλά Ομάρ, που κρατιόταν μυστικός για πολλά χρόνια, αναμένεται να αποτελέσει σημείο λαϊκού προσκυνήματος.

Οι Ταλιμπάν αποκάλυψαν χθες Κυριακή στο Αφγανιστάν τον τάφο του ιδρυτή του κινήματός τους, του μουλά Ομάρ, ο θάνατος του οποίου το 2013 και ο τόπος όπου κηδεύτηκε παρέμεναν μυστικά για χρόνια.

Φυγάς μετά την πτώση του πρώτου καθεστώτος των Ταλιμπάν, στα τέλη του 2001, όταν το ανέτρεψε στρατιωτικός συνασπισμός υπό την ηγεσία των ΗΠΑ, ο μουλάς Ομάρ πέθανε το 2013 στην παρανομία, χωρίς να γίνουν ποτέ γνωστές λεπτομέρειες για τις συνθήκες. Οι φονταμενταλιστές σουνίτες έκρυβαν τον θάνατό του για χρόνια. Δεν τον ανακοίνωσαν επίσημα παρά το 2015.

Ηγετικά στελέχη του κινήματος παρέστησαν χθες Κυριακή σε τελετή στον τάφο του, στην πόλη Ομάρζο, στην επαρχία Ζαμπούλ (ανατολικά), δήλωσε στο Γαλλικό Πρακτορείο ο εκπρόσωπος των Ταλιμπάν, ο Ζαμπιουλά Μουτζάχιντ.

Οι Ταλιμπάν ανακατέλαβαν την εξουσία τον Αύγουστο του 2021, τρέποντας σε άτακτη φυγή τις καταρρέουσες κυβερνητικές δυνάμεις, εν μέσω της χαοτικής αποχώρησης του στρατιωτικού συνασπισμού υπό την Ουάσιγκτον έπειτα από 20 χρόνια κατοχής.

«Καθώς ήταν παρόντες πολλοί εχθροί και η χώρα βρισκόταν υπό κατοχή, για να αποφευχθεί το να συληθεί ο τάφος, η τοποθεσία του κρατήθηκε μυστική», εξήγησε ο Ζαμπιουλά Μουτζάχιντ. «Μόνο μέλη του στενού οικογενειακού κύκλου γνώριζαν την τοποθεσία».

Φωτογραφίες που δόθηκαν στη δημοσιότητα από το καθεστώς των Ταλιμπάν εικονίζουν ηγέτες τους όρθιους, συγκεντρωμένους γύρω από έναν απλό λευκό τάφο που προστατεύεται από σιδερένιο κλωβό ανοικτού πράσινου χρώματος.

«Τώρα που πάρθηκε η απόφαση (...) δεν υπάρχει πρόβλημα αν ο κόσμος θέλει να επισκεφθεί τον τάφο», σύμφωνα με τον εκπρόσωπο.

Ο μουλάς Ομάρ, που πέθανε όταν ήταν περίπου 55 ετών, ίδρυσε τους Ταλιμπάν το 1993. Το ένοπλο κίνημα κατέλαβε την εξουσία στο Αφγανιστάν το 1996, έπειτα από πολυετή εμφύλιο πόλεμο, κι επέβαλε τη δική του, εξαιρετικά αυστηρή εκδοχή της σαρίας, του ισλαμικού νόμου.

