Αίσιο τέλος στην εξαφάνιση 47χρονης

Εντοπίστηκε η 47χρονη που είχε εξαφανιστεί από τον Κεραμεικό.

«Η περιπέτεια της Κρέπαππα Αθηνάς έληξε, δίνοντας τέλος στην αγωνία των δικών της ανθρώπων, που την αναζητούσαν.

Η Κρέπαππα Αθνά βρέθηκε στην περιοχή της Καλλιθέας και είναι καλά στην υγεία της», αναφέρεται στην ανακοίνωση από το «Χαμόγελο του παιδιού», με την οποία σημαίνει η λήξη του συναγερμού για την εξαφάνιση της γυναίκας.

Η 47χρονη αναζητείτο από τις 6 Σεπτεμβρίου, οπότε και εθεάθη τελευταία φορά στον Κεραμεικό.

