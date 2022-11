Κοινωνία

Ασπρόπυργος: σκύλος βρίσκει ναρκωτικά σε αυτοκίνητο (βίντεο)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Το λαγωνικό της ΕΛΑΣ εντόπισε κοκαϊνη σε αυτοκίνητο σε έλεγχο έγινε μέσα σε πάρκινγκ καταστήματος.



Βίντεο που αποκαλύπτει πως ο ειδικά εκπαιδευμένος σκύλος της Ελληνικής Αστυνομίας εντοπίζει κοκαΐνη μέσα σε αυτοκίνητο στον Ασπρόπυργο έδωσε στη δημοσιότητα η Δίωξη Ναρκωτικών της Ασφάλειας Αττικής.

Ο έλεγχος έγινε μέσα σε πάρκινγκ καταστήματος, όπου βρέθηκαν και κατασχέθηκαν 674 γραμμάρια κοκαΐνης. Τα ναρκωτικά ήταν κρυμμένα κάτω από τη θέση του οδηγού, όπου ήταν τοποθετημένα μέσα σε δύο νάιλον συσκευασίες.

Η Δίωξη Ναρκωτικών έχει επιληφθεί προανακριτικά της υπόθεσης και η έρευνα για την ταυτοποίηση των εμπλεκομένων είναι σε εξέλιξη.

Η ανακοίνωση της ΕΛ.ΑΣ:

Από αστυνομικούς της Υποδιεύθυνσης Δίωξης Ναρκωτικών της Διεύθυνσης Ασφάλειας Αττικής, μετά από διερεύνηση πληροφοριών και στο πλαίσιο επιχειρησιακής δράσης, εντοπίστηκαν, εντός σταθμευμένου αυτοκινήτου σε περιβάλλοντα χώρο καταστήματος στον Ασπρόπυργο, κάτω από τη θέση του οδηγού δύο νάιλον συσκευασίες που περιείχαν -674- γραμμ. κοκαΐνης.

Ανωτέρω Υπηρεσία έχει επιληφθεί προανακριτικά της υπόθεσης και η έρευνα για την ταυτοποίηση των εμπλεκομένων είναι σε εξέλιξη.

Ειδήσεις σήμερα:

Τσαβούσογλου για Τζιτζικώστα: Τεχνικό πρόβλημα καθυστέρησε την είσοδό του στην Τουρκιά, αλλά….

Γλυκά Νερά - Δολοφονία Καρολάιν: Αλλαγή στην επικοινωνία της μικρής Λυδίας με τους γονείς του συζυγοκτόνου

Θεσσαλονίκη - τροχαίο: νεκρός 28χρονος οδηγός μηχανής