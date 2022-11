Υγεία - Περιβάλλον

Προσωπικός γιατρός: Σε λειτουργία η πλατφόρμα - Πώς να κλείσετε ραντεβού

Από σήμερα οι πολίτες και οι γιατροί θα μπορούν να ενημερώνονται για ό,τι αφορά τον "Προσωπικό γιατρό".

Οι πολίτες μέσω του prosopikos.gov.gr έχουν τη δυνατότητα να εγγραφούν στον Προσωπικό Γιατρό και να ενημερώνονται για:

Τις δωρεάν παροχές που προσφέρει ο Προσωπικός γιατρός

Τη διαδικασία εγγραφής στον νέο θεσμό

Τη διαδικασία για να προγραμματίσουν και να κλείσουν το ηλεκτρονικό ραντεβού τους.

Παράλληλα, δίνονται όλες οι πληροφορίες για την υλοποίηση του νέου θεσμού μέσω συχνών ερωτήσεων - απαντήσεων προκειμένου οι πολίτες να γνωρίζουν τις παροχές που προσφέρει ο "Προσωπικός Γιατρός".

Στη νέα ιστοσελίδα θα μπορούν να μπαίνουν και οι γιατροί, για να κατευθύνονται στην ιστοσελίδα εγγραφής τους, και να ενημερώνονται για όλες τις εξελίξεις που τους αφορούν.

Επιπλέον, παρουσιάζονται στατιστικά στοιχεία σχετικά με την πορεία του θεσμού και τη συμμετοχή των πολιτών και των γιατρών σε αυτόν.

