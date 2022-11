Κοινωνία

Αττική: Ποτά με λαθραίο αλκοόλ “πλημμύριζαν” καφέ και κέντρα διασκέδασης (εικόνες)

Τι βρέθηκε στην κατοχή των συλληφθέντων μετά από έρευνα. Ποιο θα ήταν το προσδωκόμενο κέρδος.

Από τη Διεύθυνση Οικονομικής Αστυνομίας εξαρθρώθηκε εγκληματική οργάνωση η οποία εισήγαγε λαθραία αιθυλική αλκοόλη από τη Βουλγαρία και τη διοχέτευε σε ποτοποιίες για την παραγωγή αλκοολούχων ποτών.

Η ανακοίνωση της αστυνομίας

Από τη Διεύθυνση Οικονομικής Αστυνομίας, σε συνεργασία με το Συντονιστικό Επιχειρησιακό Κέντρο (Σ.Ε.Κ.) της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων, εξαρθρώθηκε εγκληματική οργάνωση, η οποία εισήγαγε συστηματικά από τη Βουλγαρία λαθραία αιθυλική αλκοόλη και τη διοχέτευε σε ποτοποϊίες για την παραγωγή αλκοολούχων ποτών.

Όπως προέκυψε από την έρευνα, η εγκληματική οργάνωση, τουλάχιστον από τον Αύγουστο του 2022, δραστηριοποιούνταν συστηματικά στην εισαγωγή από την Βουλγαρία αιθυλικής αλκοόλης (οινοπνεύματος), με σκοπό την παρασκευή παράνομων αλκοολούχων ποτών και τη διοχέτευσή τους στην Αττική και σε διάφορα μέρη της Ελλάδας, αποκομίζοντας μεγάλα οικονομικά οφέλη.

Η λαθραία αιθυλική αλκοόλη μεταφερόταν σε ειδικά διαμορφωμένα κιβώτια με φορτηγά οχήματα, τα οποία μετέφεραν και νόμιμα προϊόντα με παραστατικά, τοποθετημένη με τέτοιο τρόπο ώστε να μην γίνεται αντιληπτή. Για την προσωρινή αποθήκευσή της στην Αττική χρησιμοποιούσαν μεταφορικές εταιρίες καταρτίζοντας ψευδή παραστατικά ως προς το είδος μεταφοράς και τους παραλήπτες.

Η αποδόμηση της εγκληματικής οργάνωσης πραγματοποιήθηκε σε συντονισμένη αστυνομική επιχείρηση πρωινές ώρες χθες, Δευτέρα 7 Νοεμβρίου 2022, όπου συνελήφθησαν 3 μέλη της οργάνωσης και συγκεκριμένα ο οδηγός φορτηγού οχήματος και δύο παραλήπτες της λαθραίας ποσότητας οινοπνεύματος, εκ των οποίων ένας ιδιοκτήτης ποτοποιίας. Σε βάρος τους σχηματίστηκε δικογραφία για εγκληματική οργάνωση και παραβάσεις του Εθνικού Τελωνειακού Κώδικα.

Παράλληλα, κατά τις έρευνες, που πραγματοποιήθηκαν με τη συνδρομή κλιμακίου της Ελεγκτικής Υπηρεσίας Τελωνείων Πειραιά, στην επιχείρηση ποτοποιίας, καθώς και σε αποθηκευτικούς χώρους και οχήματα, βρέθηκαν και κατασχέθηκαν:

19.200 λίτρα αιθυλικής αλκοόλης,

μηχάνημα που τοποθετεί τάπες στις φιάλες,

μηχάνημα που χρησιμοποιείται για να γεμίζει ασκούς,

3 φιλτροαντλίες,

2 αναμείκτες ποτών,

ελκυστήρας (τράκτορας) με συρόμενο επικαθήμενο,

2 VAN ,

3 κινητά τηλέφωνα,

1.500 ευρώ και έγγραφα

Οι συλληφθέντες οδηγήθηκαν στην αρμόδια εισαγγελική Αρχή.

