Οικονομία

ΣτΕ: το ΓΕΜΗΣΟΕ είναι αντισυνταγματικό και παράνομο

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Ποιο είναι το σκεπτικό της απόφασης που έκρινε αντισυνταγματικό και παράνομο το ΓΕΜΗΣΟΕ.

Της Λίας Κοντοπούλου

Αντισυνταγματικό και παράνομο έκρινε το Δ’τμήμα του Συμβουλίου της Επικρατείας το Γενικό Μητρώο Συνδικαλιστικών Οργανώσεων Εργαζομένων και Εργοδοτών (ΓΕΜΗΣΟΕ), το οποίο θεσπίστηκε από το νόμο 4808/2021 για την προστασία της εργασίας και εξειδικεύθηκε με την υπ΄ αριθμ. 62599/26.8.2021 απόφαση του υπουργού Εργασίας Κωστή Χατζηδάκη.



Οι Σύμβουλοι της Επικρατείας εντόπισαν αντισυνταγματικότητες, καθώς σύμφωνα με την απόφαση, το ΓΕΜΗΣΟΕ προκαλεί ιδιαιτέρως σοβαρή επέμβαση στο δικαίωμα της συνδικαλιστικής ελευθερίας, κατά παράβαση του άρθρου 23 παράγραφος 1 του Συντάγματος. Επιπλέον έκριναν ότι το επίμαχο μητρώο είναι αντίθετο στην Ευρωπαϊκή Σύμβαση Δικαιωμάτων του Ανθρώπου (ΕΣΔΑ), στο συνδικαλιστικό νόμο 1264/1982, στο νόμο για τις ελεύθερες συλλογικές διαπραγματεύσεις (νόμος 1876/1990), κ.λπ. Λόγω της αντισυνταγματικότητας και της σπουδαιότητας παραπέμφθηκε το όλο θέμα προς οριστική κρίση στην Ολομέλεια του Ανωτάτου Ακυρωτικού Δικαστηρίου.



Στο ΣτΕ είχαν προσφύγει το Εργατοϋπαλληλικό Κέντρο Αθηνών, η Ομοσπονδία Τραπεζοϋπαλληλικών Οργανώσεων Ελλάδος (ΟΤΟΕ) και το Σωματείο Εργαζομένων ACS- Ταχυδρομικές Υπηρεσίες κατά του ΓΕΜΗΣΟΕ.



Το Δ’Τμήμα του ΣτΕ έκρινε, μεταξύ των άλλων, ότι είναι μη νόμιμη τη διάταξη του άρθρου 12 της προσβαλλόμενης υπουργικής απόφασης, η οποία ορίζει την 1.1.2022 ως την ημερομηνία έναρξη ισχύος της.

Ξενογιαννακοπούλου: Ισχυρό Ράπισμα του ΣΤ Ε στον αντεργατικό νόμο Χατζηδάκη

Σε δήλωσή της η Τομεάρχης Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων του ΣΥΡΙΖΑ Μαριλίζα Ξενογιαννακοπούλου, αναφέρει:

«Ισχυρό ράπισμα στον αντεργατικό νόμο Χατζηδάκη από το Δ' Τμήμα του Συμβουλίου της Επικρατείας που αποφάνθηκε ότι η πρόβλεψη για υποχρεωτική τήρηση μητρώου μελών των συνδικάτων πλήττει τον πυρήνα των συνδικαλιστικών δικαιωμάτων και ότι το ΓΕΜΗΣΟΕ κάνει σοβαρή επέμβαση στο δικαίωμα της συνδικαλιστικής ελευθερίας κατά παράβαση του άρθρου 23 παρ.1 του Συντάγματος. Αποτελεί δικαίωση του αγώνα των εργαζομένων ενάντια στο νόμο Χατζηδάκη και ένα σημαντικό βήμα στο ξήλωμα των αντεργατικών ρυθμίσεων του. Αποτελεί δικαίωση της μάχης που έδωσε ο ΣΥΡΙΖΑ ΠΣ στη Βουλή και με την ένσταση αντισυνταγματικότητας που είχαμε καταθέσει με την οποία αναφέραμε ότι: «Με τα άρθρα του σχεδίου νόμου, εκφεύγουν τα συνδικαλιστικά σωματεία από την αρμοδιότητα των Πρωτοδικείων, και πλέον εγγράφονται στο Γενικό Μητρώο Συνδικαλιστικών Οργανώσεων Εργαζομένων (ΓΕ.ΜΗ.Σ.Ο.Ε.), κατά τα πρότυπα του ΓΕ.ΜΗ. των εμπορικών εταιρειών. Σύμφωνα με την ισχύουσα περ. γγ της παρ. 2 του άρθρου 1 του ν. 1264/1982 η ιδρυτική πράξη μιας ένωσης προσώπων κατατίθεται στο γραμματέα του Ειρηνοδικείου. Πρόκειται για ρυθμίσεις που θίγουν τον πυρήνα δικαιωμάτων που προστατεύει το Σύνταγμα στα άρθρα 22 παρ. 2, 23 παρ.1, 2 Σ. Τα διαδικαστικά εμπόδια που ορθώνει το άρθρο 83 μπορούν να οδηγήσουν όχι απλώς σε περιορισμό αλλά σε κατάλυση του δικαιώματος συλλογικής διαπραγμάτευσης, της απεργίας και γενικά της συνδικαλιστικής δράσης. Οι προαναφερόμενοι περιορισμοί δεν είναι σύμφωνοι με το άρθρο 12 παρ.1 Συντ., αλλά και το άρθρο 23 παρ.1 Συντ., την στιγμή που δια τούτων αφ’ ενός μεν επέρχεται αντικατάσταση του Βιβλίου σωματείου που τηρείται στο Πρωτοδικείο, υπό την εγγύηση δικαστικής αρχής, από το ηλεκτρονικό ΓΕΜΗΣΟΕ που τηρείται από το ίδιο το Κράτος. Πρόκειται για επέμβαση του κράτους στην διαδικασία ίδρυσης συνδικαλιστικής οργάνωσης και στην θέσπιση των προϋποθέσεων για την άσκηση των συνδικαλιστικής της δράσεως, που θέτει σε κίνδυνο την ίδια την ύπαρξη της συνδικαλιστικής οργάνωσης, αφού η εγγραφή της στο ΓΕΜΗΣΟΕ καθίσταται όρος απόκτησης της νομικής της προσωπικότητας, και το ΓΕΜΗΣΟΕ δεν έχει τις εγγυήσεις λειτουργικής ανεξαρτησίας ενός δικαστηρίου. Με τις διάταξη αυτή, επίσης εντείνονται οι υπάρχουσες ανησυχίες για την επεξεργασία των στοιχείων αυτών από τρίτους και την παραβίαση των προσωπικών δεδομένων των εργαζομένων.»



Αύριο η απεργία και η απεργιακή συγκέντρωση θα καταδικάσουν την κυβερνητική πολιτική της ακρίβειας, της φτωχοποίησης και της κατάλυσης των εργασιακών δικαιωμάτων και θα στείλουν ισχυρό μήνυμα πολιτικής αλλαγής. Η τελική δικαίωση θα έρθει στις εκλογές με τη νίκη του ΣΥΡΙΖΑ ΠΣ και την κατάργηση του νόμου Χατζηδάκη και όλων των αντικοινωνικών ρυθμίσεων της κυβέρνησης Μητσοτάκη».

Ειδήσεις σήμερα:

Νεκρή οδηγός στην Πατρών - Πύργου: Έφυγε από το δρόμο το αυτοκίνητό της (εικόνες)

Άρτα: Μαθητής έμεινε παράλυτος μετά από ξυλοδαρμό από συμμαθητή του

Λίτσα Πατέρα – Ζώδια: η έκλειψη Σελήνης και οι επιδράσεις της (βίντεο)