“Το Πρωινό” - Τσοχατζόπουλος: λεηλάτησαν το σπίτι στην Διονυσίου Αρεοπαγίτου (εικόνες)

Αποκλειστικές εικόνες από το σπίτι παρουσίασε η εκπομπή “Το Πρωινό”. Τι έψαχναν οι δράστες, που ξήλωσαν μέχρι και το πάτωμα στο γραφείο του. Ποιους “δείχνει” ως δράστες η Βίκυ Τσοχατζοπούλου.

Στον ΑΝΤ1 και στην εκπομπή «Το Πρωινό» μίλησε την Πέμπτη ο Νίκος Αλεξανδρής, δικηγόρος της Βίκυς Τσοχατζοπούλου, σχετικά με τους βανδαλισμούς στο σπίτι που διατηρούσε η οικογένεια του πρώην Υπουργού Άκη Τσοχατζόπουλου, επί της Διονυσίου Αρεοπαγίτου, στην Ακρόπολη.

Όπως αναφέρθηκε στην εκπομπή, το σπίτι το οποίο έχει δημευθεί από το Ελληνικό Δημόσιο, είναι μια μεζονέτα 3 επιπέδων, με εμβαδόν 200 τ.μ. ανά όροφο και συνολικό εμβαδόν 600 τετραγωνικών μέτρων. Η αντικειμενική αξία του σπιτιού τα προηγούμενα χρόνια ανερχόταν σε 7.000 ευρώ ανά τ.μ., ενώ σήμερα υπολογίζεται πως έχει αυξηθεί σε πάνω από 10.000 ευρώ ανά τ.μ.

Όπως σημείωσε ο δικηγόρος, η οικογένεια Τσοχατζόπουλου απώλεσε την κυριότητα του ακινήτου, αλλά έχει τα κλειδιά για το σπίτι, μέχρι να αξιοποιηθεί από το Δημόσιο το σπίτι, θα μπορούσε και να μένει μέσα, αλλά η Βίκυ Τσοχατζοπούλου έχει επιλέξει να μην έχει σχέση με το σπίτι αυτό και να μένει σε ένα μικρότερο.

Στην εκπομπή προβλήθηκαν φωτογραφίες, που δείχνουν αναστατωμένο το εσωτερικό του σπιτιού του Άκη Τσοχατζόπουλου στην Διονυσίου Αρεοπαγίτου, καθώς όπως υποστηρίζει η πλευρά της Βίκυς Τσοχατζοπούλου το σπίτι έχει λεηλατηθεί τις προηγούμενες ημέρες.

Σύμφωνα με την χήρα του πρώην Υπουργού του ΠΑΣΟΚ, από το σπίτι λείπουν αντικείμενα, μεταξύ των οποίων πανάκριβα έπιπλα, ενώ έχουν λεηλατηθεί και ντουλάπια, όπου διατηρούσε το αρχείο του ο Άκης Τσοχατζόπουλος, ενώ έχει ξηλωθεί ακόμη και το πάτωμα, σε συγκεκριμένο σημείο.

Όπως σημείωσε ο κ. Αλεξανδρής, «Την 1η Δεκεμβρίου δημοσιεύεται η τρίτη διαθήκη του Άκη Τσοχατζόπουλου, που αναμένεται να προκλαέσει σεισμό και θα έχει εξελίξεις και σε πολιτικό επίπεδο».

Ο δικηγόρος είπε ότι «ο Άκης κατάφερε να ανακτήσει μέρος του αρχείου του, μετά από την αποφυλάκιση του. Προφανώς κάποιοι άνθρωποι που φοβούνται, θεώρησαν ότι στο σπίτι θα υπήρχαν στοιχεία και μπήκαν στο σπίτι και το λεηλάτησαν, ξήλωσαν μέχρι και τα πατώματα εκεί που είχε το γραφείο του ο Άκης Τσοχατζόπουλος».

Τόνισε πάντως πως «το σημαντικότερο είναι πως δεν υπάρχουν ίχνη διάρρηξης. Αυτοί που έχουν κλειδιά είναι γνωστοί και αυτοί είναι οι πρώτοι ύποπτοι». Προσθέοντας ότι «υπάρχουν και παράπλευρες απώλειες, με κλοπές αντικειμένων, αλλά το βασικό είναι πως δεν μπόρεσαν να βρουν στοιχεία από το αρχείο του Άκη Τσοχατζόπουλου».





